■これまでのあらすじ

結婚相手の瀬奈を見下す姉に見切りをつけ、結婚式に呼ばないと言い放った理人。しかし姉の雅美はその後も非常識な行動を続け、瀬奈の親友にまでDMを送ってきて…？



私のヘアメイクはもちろんのこと、娘たちのヘアメイクにもたっぷり時間をかけました。だって、せっかく写真映えする素敵なロケーションなんだから最高の状態で行ってかわいい写真をたくさん取らないと！後からいい思い出になるのは間違いない。そんな私の意気込みをわかってくれない娘たちと夫。でも、みんなに「かわいいね〜」って言われてチヤホヤされれば、娘たちだってすぐに機嫌がよくなるはず。

そして結婚式場に到着し、控え室に通されて待っていると…ちょっと遅くない？もうとっくにはじまっている時間なのにーー。それなのに…なんで誰も呼びに来ないの？

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

©yukinoshirokuma - stock.adobe.com

©海 春 - stock.adobe.com

原案:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)