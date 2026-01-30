マッチングアプリでうその肩書きを使って交際を始めた女性たちに対し違法な客引きを繰り返していたとみられる、東京・歌舞伎町のホストの男が警視庁に逮捕されました。

風営法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「AXEL by ACQUA」のホスト・竹岡拓人容疑者（27）です。

竹岡容疑者は「IT関係者」と肩書きを偽ってマッチングアプリで知り合い、交際をもちかけた20代の女性2人に対して、去年、「実は副業でホストをやっている」「俺の全部を知ってほしいから来てほしい」などと言って、ホストクラブに違法に客引きした疑いがもたれています。

被害にあった都内に住む20代の女性がJNNの取材に応じ、“だまされた”と訴えました。

被害にあった女性

「会ったその日に『いいなと思っている。彼女になってほしい』と言われて、純粋に彼氏が欲しい気持ちだったのに、結局そういう恋愛感情を利用されて…」

竹岡容疑は女性に店で600万円を支払わせたこともあったということです。調べに対し、竹岡容疑者は黙秘しています。

竹岡容疑者は去年1年間でおよそ1億4000万円を売り上げていて、警視庁は同様の手口で客引きを繰り返していたとみて調べています。