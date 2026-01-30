81歳・高橋英樹、“ポテサラみたいな”青豆使った料理並ぶ“ヘルシー朝食”を公開「栄養満点」「体に良い朝食ですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が29日、自身のブログを更新。青豆豆腐や青豆おからなどが並ぶ、栄養バランスを意識した朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「体に良い朝食ですね」青豆を使った“ポテサラみたいな”料理など、高橋英樹のヘルシー朝食
ブログでは「ど〜〜ん！青豆豆腐と青豆おから」と題し、朝食の写真を投稿。皿には大ぶりの青豆豆腐サラダ、青豆おからが盛り付けられており、「青豆豆腐が美味しいなあ！」と感想をつづっている。
続けて、「今朝は海草酢の物に柿」「青豆おからもポテトサラダのようで美味しいです」と紹介。「これに牛乳 ジュース ブルーベリーヨーグルトなど いつものメニューが並びました」と明かし、「明日には二種類の仕事が入っていますので 今日はまた体力も合わせて 準備をします」と1日の始まりに向けた前向きな思いを記していた。
掲載された写真には、彩り豊かなサラダや海草の酢の物なども並び、ヘルシーながら満足感のある献立が印象的。体調管理を意識した朝食の様子が伝わる内容となっている。
コメント欄には、「豆腐&おからは身体に良いのでいいですね。栄養満点で、1日お仕事されてください」「青豆豆腐におから体に良い朝食ですね」「身体が温まるご飯ですね〜」「美しい夫婦愛！寒さに気を付けてお過ごし下さい」など、多くの声が寄せられていた。
