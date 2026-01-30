¥í¥Ã¥Æ¡¡¥×¥í3Ç¯ÌÜ¡¦24ºÐ¾åÅÄ´õÍ³æÆ¤Î·ëº§È¯É½¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï30Æü¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¾åÅÄ¡¡´õÍ³æÆ¡Ê¤¦¤¨¤À¡¦¤¤å¤¦¤È¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë8·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£°¦ÃÎ»ºÂç»°²Ï¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤éÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Ç¯½©¤«¤é4ÈÖ¡£3Ç¯½©¤Ë¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡£ÄÌ»»83»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.312¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢74ÂÇÅÀ¡£23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¡£24Ç¯¤Ï21»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.259¡¢7ÂÇÅÀ¡¢25Ç¯¤Ï66»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.211¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢96¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£