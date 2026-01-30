生田絵梨花、朝ドラ初出演が決定「夢でした」 『風、薫る』新キャスト情報
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、生田絵梨花の出演が決定した。
【写真多数】豪華キャスト7人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
生田絵梨花が演じる玉田多江は、江戸時代には奥医師をしていた家に生まれ、身近に医療がある環境で育つ。優等生気質で意識が高い。それが原因で周囲と衝突することも。家族内に、とある事情を抱えて養成所に入所。
■コメント
――「風、薫る」に出演される意気込み
いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。今回「風、薫る」に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上さん、上坂さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。
――連続テレビ小説出演歴
初めて朝ドラに出演させていただきます。小さい頃から親しんできた、多くの方に愛されている朝ドラに参加することは、ずっと憧れていた夢でした。これまで何度も挑戦してきた中で、今回ご一緒させていただけることになり、とても光栄です。
――看護に関わる仕事との接点や思い出
私が演じる玉田多江は、見上さん、上坂さん演じる主人公と共に、ナイチンゲールの教えを受け継ぎ、看護の道を志す女性です。今回の出演を母に伝えたところ、私が生まれた場所がドイツにある「ナイチンゲール病院」だったと知り、不思議なご縁に驚きました。看護の精神や使命を、しっかりこの身に宿しながら、奮闘したいと思います。
