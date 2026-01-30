NHKは30日、女優の生田絵梨花（29）が2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」に出演することを発表した。生田は朝ドラ初出演となる。

文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。

生田は養成所の同窓生・玉田多江役で出演する。江戸時代には奥医師をしていた家に生まれ、身近に医療がある環境で育った女性。優等生気質で意識が高く、それが原因で周囲と衝突することも。家族内に、とある事情を抱えて養成所に入所した。

生田は「小さい頃から親しんできた、多くの方に愛されている朝ドラに参加することは、ずっと憧れていた夢でした」と感無量。「今回の出演を母に伝えたところ、私が生まれた場所がドイツにある“ナイチンゲール病院”だったと知り、不思議なご縁に驚きました」と明かし、「看護の精神や使命を、しっかりこの身に宿しながら、奮闘したいと思います」と意気込んだ。

＜コメント全文＞

――「風、薫る」に出演される意気込みを。

「いつか朝ドラに出演させていただきたいと、長年心の中で強く願っておりました。今回『風、薫る』に出演させていただけること、大変嬉しく、身が引き締まります。見上さん、上坂さんをはじめとする共演者の皆さん、そしてスタッフの皆さんがこの作品に注ぐ情熱や愛情を間近に感じ、心に新鮮な風が吹き込む毎日です。私もこの作品の一員として、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します」

――連続テレビ小説は初出演。

「初めて朝ドラに出演させていただきます。小さい頃から親しんできた、多くの方に愛されている朝ドラに参加することは、ずっと憧れていた夢でした。これまで何度も挑戦してきた中で、今回ご一緒させていただけることになり、とても光栄です」

――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて。

「私が演じる玉田多江は、見上さん、上坂さん演じる主人公と共に、ナイチンゲールの教えを受け継ぎ、看護の道を志す女性です。今回の出演を母に伝えたところ、私が生まれた場所がドイツにある“ナイチンゲール病院”だったと知り、不思議なご縁に驚きました。看護の精神や使命を、しっかりこの身に宿しながら、奮闘したいと思います」