俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。工藤家のルールを明かした。

事前取材のVTRで、インタビューをしたファーストサマーウイカ（35）が元プロ野球投手で元ソフトバンク監督の父、工藤公康氏（62）について「お父さまが運気を気にされて、15回くらい引っ越しをなさったっていうのは本当ですか？」と聞くと、工藤は「そうですね」と答えた。

公康氏が験担ぎをするタイプ。「生年月日であったり、名前からとったり。いろんな物を統計して。お父さんにとってはこっちがいい、というのを見定めた上で、その方角に引っ越しをしたりとか」と運気の上がる方角に引っ越したという。

子どものころ「200勝をするタイミングの時になかなか勝てなかった時期があったんですね。その時に、家族でアイスを我慢しよう、って。小学生の時に」と話した。

「（兄妹で）自分たちの好きな物を1個我慢しよう、アイスかな、って」と両親に言われたわけでもなく、半年くらい続けたという。ウイカが「こっそり食べたりとかは？」と言うと、「妹とかはこっそり食べたりしてたらしいんですけど、僕が家に帰ってきたら『食べちゃった…』っていう顔をしているんで」と笑って話した。