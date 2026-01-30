映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が3月13日に公開されることを記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、2月20日に『ゴールデンカムイ』、2月27日にドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版が放送されることが決定した。

参考：第七師団や土方一派も 『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』22名登場のキャラバナー公開

2月20日に放送される『ゴールデンカムイ』は、シリーズ累計発行部数 3,000万部を突破する野田サトルの同名コミックを実写映画化したもの。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバルバトルアクションだ。その独特な世界観から“実写化”は不可能とさえ言われてきたが、その難題を乗り越え、2024年に実写映画化が実現した。

主演は『キングダム』シリーズなどの山粼賢人。共演には、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、勝矢、木場勝己、井浦新、玉木宏、舘ひろしらが名を連ねた。

監督を務めたのは、『HiGH&LOW』シリーズを手がけ、原作の大ファンでもあった久保茂昭。脚本は、『キングダム』シリーズ、劇場版『TOKYOMER～走る緊急救命室～』の黒岩勉が担当した。制作プロダクションは『国宝』のCREDEUSが担当し、観客動員数200万人超え、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した。

2月27日に放送されるドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版は、映画『ゴールデンカムイ』の続編であり、最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』へと繋がる物語が描かれる全9話のドラマシリーズ。『金曜ロードショー』ではこのために再構築した特別編集版が初放送される。

映画第1作で火蓋が切られた、埋蔵金のありかを示す暗号が描かれた、囚人たちの“刺青人皮”の争奪戦。海千山千の個性の強いキャラクターたちが、時には共闘し、時には裏切りを繰り返しながら埋蔵金の行方を追い求めていく。

引き続き、山粼をはじめ、山田、眞栄田、矢本、工藤、胗、大谷、勝矢、木場、井浦、そして玉木、舘ら、主要キャストが続投。さらに新キャストとして中川大志、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、桜井ユキ、塩野瑛久らも出演している。

◼️放送情報『ゴールデンカムイ』日本テレビ系にて、2月20日（金）21:00～23:29放送※地上波初放送出演：山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、勝矢、高畑充希、泉澤祐希、木場勝己、大方斐紗子、秋辺デボ、マキタスポーツ、玉木宏、舘ひろし原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）監督：久保茂昭脚本：黒岩勉音楽：やまだ豊©野田サトル/集英社 ©2024 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版 日本テレビ系にて、2月27日（金）21:00～22:54放送出演：山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、塩野瑛久、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、池内博之、木場勝己、大方斐紗子、井浦新、玉木宏、舘ひろし原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）監督：久保茂昭、片桐健滋、落合賢、佐藤洋輔脚本：黒岩勉音楽：やまだ豊、出羽良彰©野田サトル/集英社 ©2024 WOWOW（文＝リアルサウンド編集部）