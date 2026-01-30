5月15日より新宿バルト9ほかで公開される菅井友香と中村ゆりかのW主演映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』に岡本望来、黒谷友香、伊藤歩が出演することが発表され、あわせて第2弾ビジュアル、特報映像、場面写真が公開された。

参考：菅井友香×中村ゆりかW主演『チェイサーゲームW』映画化決定 5月15日公開へ

2024年1月期と2025年9月期にテレ東系で放送され、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ『チェイサーゲームW』（テレ東系）。本作では、ドラマファンに“いつ×ふゆ”として親しまれた2人の物語の続きが描かれる。

主人公となる春本樹役を菅井、林冬雨役を中村が演じ、本作でもW主演を続投。脚本はアサダアツシ、監督は太田勇がドラマシリーズから続投する。

さらに、岡本が娘・月役、黒谷がドラマに引き続き呂部長役、伊藤が映画から新たに物語に加わるタクシードライバー・梢役として出演する。

新たに公開されたビジュアルでは、樹（菅井友香）と冬雨（中村ゆりか）の切なさを帯びた表情が切り取られ、「愛が、邪魔して」のコピーが添えられている。

あわせて公開された特報映像では、2人の距離や視線から、言葉にならない感情の揺らぎが映し出されている。

また場面写真には、冬雨が樹にそっと顔を近づける印象的なカットをはじめ、ウェディングドレス姿の2人と娘・月（岡本望来）が仲良く写った写真が飾られた部屋のシーンも。そのほか、3人で食卓を囲んだり、無邪気に遊ぶ姿などが切り取られている。

さらに、監督を務めた太田をはじめ、7年後の月を演じた岡本、ドラマに引き続き呂部長を続投した黒谷、映画初登場キャラクター・秋野梢を演じた伊藤からコメントも到着した。

なお本作のムビチケ前売券は、2月13日より全国の上映劇場（一部劇場を除く）、オンラインで発売。有償特典付きムビチケ（限定グッズ付き）のオンライン受注も予定されており、詳細は後日公式サイト、SNSなどでアナウンスされる。

【コメント】●太田勇（監督）月曜深夜2時35分。放送前はリアタイするのはスタッフだけじゃないかと思っていたのに……まさかまさか、2年で映画です！ 奇跡です。本当に、ファンの皆さまありがとうございます！！！皆さまの愛と声援が、スクリーンまで押し上げてくれました！ ファンの皆さま、本当に感謝です。今回、映画で描くのは、「ハッピーエンドのその先」。レズビアンのカップルが、子どもと一緒に暮らす--少しだけ世の中では珍しい家族かもしれませんが、描いているのは特別な出来事ではなく、恋から“暮らし”に変わった後の3人。バラの花束よりも今日の夕飯、ドキドキより今夜の睡眠、記念日よりも明日の段取り。それでも、本当の愛があれば、愛は形を変えながら育っていくはず、そんな映画です。つまり、ドラマを観ていなくても楽しめる内容です。そして、私にとっては人生初の商業映画です。ぜひスマホではなく、映画館で観てください！

●岡本望来（林月役）「チェイサーゲームW」シリーズに初参加させていただきました！お母さんが2人いる環境の中で中学生になった月ちゃんがどのように成長したのか、子ども目線からの家族の形も描かれていると思います。無邪気でとっても明るいけど、時にはしっかり者という性格であり、お母さんとママと月の一つ一つの生活を大切に撮影に挑ませていただきました。クスッと笑えるシーンもありますので、楽しんでいただけると嬉しいです！

●黒谷友香（呂麻美役）ドラマシリーズから呂部長を応援してくださる方々が沢山いらっしゃること、本当に嬉しく思っております。今回、映画にも呂部長が登場するということを伺った時は私自身も嬉しかったですし、呂麻美は本当に愛されてるんだなぁと感じました。映画も是非、お楽しみに！

●伊藤歩（秋野梢役）今回、映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』に参加させていただくことになりました。これまで樹と冬雨が丁寧に、そして大切に紡いできた唯一無二の世界観に、途中から加わるキャラクターとして不安もありましたが、現場では樹と冬雨を演じるお二人がとても優しく、そして温かく作品の輪の中へ迎え入れてくれました。いつ×ふゆの撮影は、私自身も癒される日々でした。恋愛には、幸せな瞬間もあれば、すれ違いや迷いもあるものだと思います。7年という時間を共に歩んできたいつ×ふゆが、これからどんな選択をし、どんな未来へ進んでいくのか--ぜひ劇場で、二人の行く先を最後まで見届けていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）