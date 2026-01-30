ダコタ・ジョンソンが主演務める映画『マテリアリスト 結婚の条件』の公開日が5月29日に決定。あわせて本ポスタービジュアルと本予告が公開された。

『パスト ライブス／再会』のセリーヌ・ソンが監督を務めた本作は、ニューヨークを舞台に現代の婚活市場と男女の三角関係を描くラブストーリー。

最先端の街ニューヨークでは、婚活も日々進化を遂げている。クライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す結婚相談所が大流行。そんな現代の婚活市場を舞台に、凄腕と大人気のマッチメーカーが、結婚相手として最高なリッチで優しい彼と、大好きだった売れない俳優の元恋人との間で揺れる姿を描く。

『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』などのジョンソンが演じるのは、ニューヨークの結婚相談所でマッチメーカーとして働くルーシー。彼女はクライアントの高い理想や細かい条件をマッチングさせる婚活のプロだ。しかし、ルーシー自身は“恋愛”を感情だけでなく“資産価値”でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）、仕事一筋で独女を貫いている。

ジョンソン演じるルーシーの元恋人で、バイトをしながら夢を追い続ける売れない俳優のジョン役を『キャプテン・アメリカ』シリーズのクリス・エヴァンス、ルーシーが出会うリッチで優しい投資家・ハリー役を『エディントンへようこそ』のペドロ・パスカルがそれぞれ演じ、理想と現実に揺れる三角関係が映し出される。

本ポスタービジュアルでは、ニューヨークの街を颯爽と歩く、凄腕マッチメーカーのジョンソン演じるルーシーの姿が切り取られている。そして、結婚相手として完璧なリッチで優しいパスカル演じるハリーと、夢を追う売れない俳優のエヴァンス演じる元カレのジョン、2人の男性の間で心が揺れるルーシーの表情が伺える。また、マテリアリストである彼女と、現代の婚活事情を象徴するように、「この恋の“資産価値”は？」のキャッチコピーが添えられている。

あわせて公開された本予告では、「すべての条件に当てはまる人を！」「猫好きはNG」などクライアントたちの高い理想、細かい条件に「理想の相手を見つけるわ」とマッチメーカーとしての手腕を発揮するルーシーの日常が映し出される。しかし、2人の男性との出会いと再会によって、ルーシー自身も結婚を見据えた人生の選択を迫られていく。（文＝リアルサウンド編集部）