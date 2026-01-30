３０日前引けの日経平均株価は前日比４５２円４８銭安の５万２９２３円１２銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８０３５万株、売買代金概算は３兆７４４７億円。値上がり銘柄数は７６０、値下がり銘柄数は７６２、変わらずは７７銘柄だった。



日経平均株価は下落。前日の米株式市場はＮＹダウが５５ドル高と上昇する一方で、ナスダック指数は下落と高安まちまちだった。東京市場は日経平均が小幅に値を上げてスタートし、朝方には一時２００円を超える上昇となった。しかし、上値では利益確定売りが強く、買い一巡後は売りに押され下落に転じた。決算内容が好感された日立製作所<6501.T>や富士通<6702.T>などは買われた。



個別銘柄では、アドバンテスト<6857.T>やレーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>が安く、住友金属鉱山<5713.T>やＪＸ金属<5016.T>が下落した。三菱重工業<7011.T>や古河電気工業<5801.T>、キーエンス<6861.T>が安い。半面、キオクシアホールディングス<285A.T>が急伸し、ソフトバンクグループ<9984.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ファーストリテイリング<9983.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS