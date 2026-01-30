リラックマ好き必見！ 丸福珈琲店のコラボフェアが甘くてかわいいラインナップで開催
サンエックスが展開する丸福珈琲店では2⽉1⽇〜28⽇の期間、全国12店舗にて「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を開催します。
■ステッカーやコースターのプレゼントも
同コラボでは、「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたメニューを展開します。
スイーツには、ホットケーキとバニラアイス、フルーツをあわせた「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」（1,870円）、いちごをたくさん使った「リラックマたちの大好きいちごパフェ」（1,980円）が登場します。
フードは、ハンバーガーのバンズが「チャイロイコグマ」になった「チャイロイコグマのハンバーガープレート」（2,200円）が楽しめます。
対象のスイーツまたはフードを注文した人には、全2種類から選べるステッカーのプレゼントも用意しています。
さらに、ドリンクには、リラックマのクッキーを添えた「ほっこりホットチョコレート」（990円）や「ごゆるりチョコフロート」（1,100円）が登場。いずれかの注文で、全2種類から選べるノベルティのコースターを数量限定でプレゼントします。
ぜひこの機会にリラックマと一緒に、心温まるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。
■商品概要
商品名：丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ
価格：1,870円
商品名：リラックマたちの大好きいちごパフェ
価格：1,980円
商品名：チャイロイコグマのハンバーガープレート
価格：2,200円
商品名：ほっこりホットチョコレート
価格：990円
商品名：ごゆるりチョコフロート
価格：1,100円
＜開催店舗＞
大阪：ルクアイーレ店・HEPナビオ店・イオン大日店・心斎橋PARCO店・上本町YUFURA店・グラングリーン大阪店（2月12日まで）
名古屋：星が丘テラス店
東京：東急吉祥寺店・ヨドバシAKIBA店
神奈川：川崎アゼリア店
千葉：そごう千葉店
福岡：博多阪急店
（C）2026 San-XCo., Ltd. All Rights Reserved.
（フォルサ）