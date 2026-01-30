リラックマ好き必見！　丸福珈琲店のコラボフェアが甘くてかわいいラインナップで開催

サンエックスが展開する丸福珈琲店では2⽉1⽇〜28⽇の期間、全国12店舗にて「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を開催します。

■ステッカーやコースターのプレゼントも

同コラボでは、「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたメニューを展開します。

スイーツには、ホットケーキとバニラアイス、フルーツをあわせた「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」（1,870円）、いちごをたくさん使った「リラックマたちの大好きいちごパフェ」（1,980円）が登場します。

フードは、ハンバーガーのバンズが「チャイロイコグマ」になった「チャイロイコグマのハンバーガープレート」（2,200円）が楽しめます。

対象のスイーツまたはフードを注文した人には、全2種類から選べるステッカーのプレゼントも用意しています。

さらに、ドリンクには、リラックマのクッキーを添えた「ほっこりホットチョコレート」（990円）や「ごゆるりチョコフロート」（1,100円）が登場。いずれかの注文で、全2種類から選べるノベルティのコースターを数量限定でプレゼントします。

ぜひこの機会にリラックマと一緒に、心温まるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ

価格：1,870円

商品名：リラックマたちの大好きいちごパフェ

価格：1,980円

商品名：チャイロイコグマのハンバーガープレート

価格：2,200円

商品名：ほっこりホットチョコレート

価格：990円

商品名：ごゆるりチョコフロート

価格：1,100円

＜開催店舗＞

大阪：ルクアイーレ店・HEPナビオ店・イオン大日店・心斎橋PARCO店・上本町YUFURA店・グラングリーン大阪店（2月12日まで）

名古屋：星が丘テラス店

東京：東急吉祥寺店・ヨドバシAKIBA店

神奈川：川崎アゼリア店

千葉：そごう千葉店

福岡：博多阪急店

（C）2026 San-XCo., Ltd. All Rights Reserved.

（フォルサ）