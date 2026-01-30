サンリオキャラクターズとコラボ。プラズマクラスター「Smoome」ヘアブラシ発売

シャープは2月2日、プラズマクラスターヘアブラシ「Smoome」（スムーミー）のサンリオキャラクターズ限定モデル「IB-B1S」を発売します。

■ハローキティ、シナモロール、クロミのブラシが巾着とセットに

同商品は、プラズマクラスターイオンで静電気を抑えながらまとまりのある髪に仕上げるヘアブラシで、独自の「ネイチャーテクノロジー」によるブラシのピンで髪の絡まりをやさしくスムーズにほどくことができます。

手になじみやすいコンパクトな形状と天然石のような素材感も特徴。

限定モデルには、「ハローキティ」（ホワイト系）、「シナモロール」（ブルー系）、「クロミ」（ブラック系）のデザインが登場します。

さらに、外出時の持ち運びに使用できる巾着を用意。ベロア質感の素材で、各キャラクターのデザインが付いています。

また、商品パッケージも、内側にもキャラクターをあしらったデザインとなっています。

お気に入りのキャラクターとともに、毎日のヘアケアを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663888

（フォルサ）