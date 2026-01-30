ポップでかわいい世界に心ときめく。【セサミストリートマーケット】バレンタインコレクションを発売

マッシュスタイルラボが展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」は1月29日より、「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」をテーマとするバレンタインコレクションを、セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店およびオフィシャルオンラインストアにて発売します。

■テーマは「BIG HUGS, BIG HEARTS」

今年のバレンタインコレクションテーマは「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」。

バレンタインらしいスイートな甘さに、ストリートライクなカジュアルさを効かせた今回のコレクションでは、大きめのハートモチーフに、ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴとエルモ、クッキーモンスター、ゾーイのオリジナルアートをあしらった、どこか懐かしくも新鮮なデザインのアイテムを展開します。

ラインアップには、ロンTやTシャツ、ニットキャップといったストリートカジュアルな着こなしを楽しめるアパレルをはじめ、ポーチやチャーム、メッセージカードなど、バレンタインのギフトにもぴったりな雑貨まで豊富に取り揃えました。

ロンTやTシャツにあしらった、ぷっくりとした質感が特徴の発泡プリント仕様のブランドロゴも見どころのひとつです。

カフェでは、今回のバレンタインコレクションのメインアートをイメージしたハートモチーフのドーナツが登場するほか、エルモそっくりなビジュアルが目を惹くインパクト抜群のベリーシェイク、寒い季節に心もほっと温まるホットチョコレート、限定デザインのキャラクターラテなど、バレンタイン気分を盛り上げるカフェメニューを豊富に用意しました。

セサミストリートの仲間たちとともに、甘くてちょっぴりカジュアルな、とっておきのバレンタインを過ごしてみてはいかがでしょうか。

■〈物販〉

◇商品ラインアップ

・「バレンタイン発泡プリントロンT」全3種／6,820円

※2枚目左上より時計回り：ライトブルー（クッキーモンスター）、ライトピンク（ゾーイ）、ホワイト（エルモ）

ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴを大胆にあしらった、カジュアルな雰囲気が魅力のロングスリーブTシャツ。

ブランドロゴは、発泡プリント仕様ならではのぷっくりとした立体感のある表情に仕上げ、袖口には、キャラクターのワンポイント刺繍をさりげなくプラスしました。ゆったりとしたシルエットで、リラックス感のある着こなしがかなう一着です。

・「バレンタインTシャツ」全3種 大人：5,940円／キッズ：4,620円

※3枚目左より時計回り：レッド（エルモ）、ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ）

【サイズ展開】キッズ：120／大人：M, L

フロントにロンTと同様のオリジナルアートをあしらったTシャツ。ぷっくりと立体感のあるプリントが、シンプルながらも存在感のある一枚です。デニムやシンプルなボトムスと合わせれば、ストリートライクな着こなしが完成。

キッズサイズ・大人サイズともに展開し、親子や家族でおそろいはもちろん、色違いのリンクコーディネートも楽しめます。

・「ビーニー」全3種／4,950円

※3枚目上より時計回り：レッド（エルモ）、ピンク（ゾーイ）、ブルー（クッキーモンスター）

ビビッドなカラーリングと柔らかな被り心地が魅力のニットキャップ。フロントにヴィンテージムード漂うブランドロゴとキャラクターのワンポイント刺繍を施し、シンプルな中にも遊び心を感じるデザインに仕上げました。

同シリーズで展開するロンTやTシャツと合わせたスタイリングも楽しめる、程よくこなれたカジュアルコーデにおすすめのアイテムです。

・「ソックス」全3種／2,310円

※上より時計回り：レッド（エルモ）、ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ）

カラフルなストライプ柄が目を惹くソックス。程よい厚みとフィット感のある履き心地で、日常使いにぴったりのアイテムです。

レッド、ブルー、ピンクの3カラー展開で、シンプルなコーディネートのアクセントとしても活躍します。

・「ポーチ」全3種／3,190円

※上より：ブルー（クッキーモンスター）、レッド（エルモ）、ピンク（ゾーイ）

キャッチーなオリジナルアートを大胆にあしらった、存在感抜群のフラットポーチ。

A4対応の大きめサイズで、コスメやガジェット類、文房具などのかさばるアイテムをすっきり収納できます。

バッグへの出し入れもしやすく、デイリーユースにはもちろん、お出かけや旅行先でも大活躍のアイテムです。

・「シリコンチャーム」全3種／2,310円

※上より：ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ）、レッド（エルモ）

重みのある、コロンとしたフォルムのハートが魅力のシリコンチャーム。動くたびに揺れるハートやキャラクターのチャームが、バッグや鍵回りに個性をプラスしてくれます。

・「ダイカットメッセージカード」全3種／495円

※上より時計回り：ブルー（クッキーモンスター）、ピンク（ゾーイ）、レッド（エルモ））

オリジナルアートをそのままかたどった、ダイカットタイプのメッセージカード。少し大きめのサイズ感で、お部屋に飾っても楽しめるデザインに仕上げました。

バレンタインの贈り物に添えて、大切な人へ想いを届けてみてはいかがでしょうか。

■〈カフェ〉

◇カフェメニューラインアップ

・「ハートドーナツ」全3種／360円

※左より時計回り：チョコチップ、ホワイトピンク、ベリーピンク

バレンタイン限定のハートドーナツが新登場。ストロベリー×レモネードの爽やかな酸味が広がるベリーピンク、ストロベリー×ホワイトチョコレートのやさしい甘さが魅力のホワイトピンク、ミルクティー×キャラメルクランチを合わせた、ザクザク食感が楽しいチョコチップの全3種類を用意しました。

・「バレンタインドーナツBOX」1,080円

ハートドーナツ3種を詰め合わせた、バレンタイン限定のドーナツBOX。

ハートが3つ並んだ見た目の愛らしさと、ベリーピンク、ホワイトピンク、チョコチップの3種のフレーバーを一度に堪能できる、贅沢なセットです。家族や友人とのカフェタイムにも、冬の手土産にもぴったりです。

・「エルモ ベリーシェイク」1,250円

真っ赤な体が特徴のエルモらしさが映えるインパクト抜群のベリーシェイク。

フランボワーズシャーベットをベースにしたシェイクにバニラアイスを浮かべ、ラズベリーピューレをたっぷり使用したホイップと、仕上げにのせた目とお鼻のチョコレートでエルモを表現しました。

甘酸っぱいベリーの爽やかさと、バニラアイスやホイップのミルキーな甘さが絶妙に溶け合った、デザート感覚で楽しめるバレンタイン限定のドリンクです。

・「エルモ ホットチョコレート」750円

寒さも本番を迎えるこの時期にぴったりなホットチョコレート。

ダイナーマグの上にはチョコレートでコーティングしたパイをのせ、さらにその上にたっぷりのホイップとエルモの顔チョコをトッピング。仕上げにふりかけたラズベリーパウダーが、甘さの中にほどよい酸味を添えてくれます。

パイはパキッと割ってホットチョコレートに浸しながら、濃厚なカカオの風味とパイのサクッとした食感の変化を楽しめます。

・「バレンタインキャラクターラテ」650円

今回のバレンタインコレクションのオリジナルアートを描いた、限定デザインのキャラクターラテ。

バレンタインらしい大きなハートとキャラクターたちがキュートな3種類のデザインをラインアップしており、好みに合わせて好きなデザインを選べます。アイス・ホットともに用意しています。

■販売概要

発売日：

・店舗 2026年1月29日

・オフィシャルオンラインストア 2026年1月29日 12:00（正午）

（カフェメニューは店舗のみの販売となります。）

店舗所在地：

・セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階

・セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

・セサミストリートマーケット 阪神梅田本店

〒135-0061大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店6階

オフィシャルオンラインストア

「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTIN’S DAY-」商品一覧

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260123Valentine&plan=SE260123Valentine

（エボル）