ラクなのに、おいしい＆ヘルシーを発見！ニッスイ新商品発表会へ潜入
【画像】忙しい毎日の食事づくりに、少しの余裕をくれる新たな選択肢が登場！
「今日は何をつくろう」「お弁当のおかずがマンネリ」...毎日の食事づくりには、小さな悩みがつきものですよね。
ニッスイが2026年春夏に向けて発表した新商品は、まさに私たちの悩みに寄り添うラインナップ。
ココロとカラダのバランスに配慮しながら、忙しい毎日の食卓やお弁当づくりを支える存在として、新しい選択肢を提案してくれました。
■ふっくら仕上げで、手間なく魚料理
△今日のおかず レンジでできる さばの塩焼き
（2026年3月1日発売）
淡路島の藻塩で下味をつけ、塩麹で漬け込んださばは、電子レンジで温めるだけで香ばしくふっくら仕上がります。骨取り済みだから、子どもにも安心して出せる一品です。
ニッスイ独自のふっくら仕上げ技術で冷凍とは思えない食感！忙しい平日の夕飯に重宝しそうです。
■お弁当の彩りにぴったり
△おべんとプチかま
（2026年3月1日発売）
毎日のお弁当には、小さくて詰めやすいおかずが重宝します。そんな声に応えて登場したのが「おべんとプチかま」。1個10gの食べきりサイズで、お弁当の彩りにもひと役買うカニ風味かまぼこです。
3個入りの小分けパックは、必要な分だけ使えて便利。タンパク質やカルシウムもとれて、見た目も栄養も満足と、お弁当のすきまおかずとして新しい選択肢となりそう。
■外食気分が味わえる新商品
■34種類のスパイスを使った絶品カレー
△スープカレー
（2026年3月1日発売）
34種類のスパイスを使った奥行きのある味わいで、自宅にいながら外食気分を味わえます。
量を調整しやすく、軽めに済ませたいときも、しっかり食べたい日にもぴったり。
電子レンジで用意できる手軽さに加え、野菜や鶏肉入りで栄養バランスにも配慮しています。
ひとりランチにもこだわりのカレーが手軽に食べられるのはいいですね！
＊＊＊
今回の発表会で感じたのは、日々の食卓の悩みを、時短や簡便さに加えて、おいしさや健康面、満足感まで考えられていること。「とりあえず」ではなく、「今日はこれ食べたい！」と前向きに選べる商品がラインアップされていたのが印象的でした。
文＝編集部A
