かわいさ満点！　モンチッチの新カプセルトイが発売「モンチッチ あったかミニキーホルダー」

ベネリックは1月中旬より順次、おしゃぶりポーズとそばかすがかわいらしいぬいぐるみ「モンチッチ」をデザインしたカプセルトイの新商品「モンチッチ あったかミニキーホルダー」（全5種／1回400円）を、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売しています。

■帽子や手袋、靴下などマスコットやぬいぐるみに着せてもかわいい全5種

同商品は、定番の「モンチッチくん」とリボンが愛らしい「モンチッチちゃん」をデザインし、冬にぴったりのあったかアイテムをミニチュア化したキーホルダー。

ニット素材の帽子、手袋、靴下の全5種がラインアップ。モンチッチくんデザインのアイテムは定番の赤色、モンチッチちゃんデザインのアイテムはリボンとおそろいのピンク色のニット素材を使用しました。

いずれのアイテムもボールチェーン付きで、ポーチや小物などに付けて持ち運びが可能です。

本物のニット素材のアイテムをそのままミニチュア化したあったかアイテムは触り心地もよく、愛らしいモンチッチの表情が日常のふとした瞬間に癒やしを与えてくれます。

この冬、かわいらしい「モンチッチ あったかミニキーホルダー」で心温まるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名：モンチッチ あったかミニニットキーホルダー（全5種）

発売日：2026年1月中旬より順次

価格：1回400円

対象年齢：15歳以上

サイズ：帽子／約W65×H60mm、手袋／約W30×H50mm、靴下／約W35×H25mm

素材：アクリル毛糸・ポリエステル・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

©2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

（エボル）