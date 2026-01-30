春の味覚を楽しむ。ストリングスホテル東京に贅沢な「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」が登場
ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの26階にて運営するイタリアングリル「メロディア」では3月1日〜4月30日、「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」（7,040円）を提供します。
■桜をイメージしたスイーツやセイボリーが勢揃い
同プランでは、全国各地から選りすぐった旬のいちごをふんだんに使用。それぞれの産地ならではの甘みや食感の違いを、食べ比べながら楽しめるアフタヌーンティーとなっています。
スイーツは、とちあいかのミニパフェ、紅ほっぺのいちご大福、スカイベリーの柚子シュークリーム、あまおうの抹茶ケーキ、白いちごの桜ジュレが登場。桜がモチーフに、華やかな見た目に仕立てています。
スコーンには、プレーンと桜の2種を用意。クロテッドクリームと桜練乳ジャムが付いています。
セイボリーには、桜エビやスモークダック、桜パンナコッタなどを用意しています。
追加料金で、桜をモチーフにホテルのバーテンダーが考案した、2種のオプショナルカクテルも楽しめます。
また、18時以降には「桜いちごセレクション イブニングハイティー」（8,360円）を提供。トリュフ風味のフライドポテトが付いたプランとなっています。
そのほか、通常のアフタヌーンティーで提供している全10種のスイーツ・セイボリーとティーバッグ2袋によるテイクアウトセット「スタンダードセット」（4,320円）や、スイーツ5種、スコーン2種、TWGティーパック1袋による「プチセット」（3,240円）も用意しています。
ぜひ春の訪れを感じながら、特別なアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかがでしょうか。
■開催概要
プラン名：桜いちごセレクション アフタヌーンティー
提供期間：3月1日〜4月30日
場所：イタリアングリル「メロディア」
時間：14:00〜 、16:30〜（L.O.）※2時間制
料金：7,040円（オプショナル カクテルは＋1,650円）
＜メニュー詳細＞
スイーツ&スコーン：
・桜いちごミニパフェ（とちあいか）
・いちご大福（紅ほっぺ）
・いちごと柚子のシュークリーム（スカイベリー）
・いちごと抹茶のケーキ（あまおう）
・桜ジュレ（白いちご）
・プレーンスコーン
・桜スコーン
・クロテッドクリーム
・いちごと桜練乳ジャム
セイボリー：
・桜エビのケーキ レッドカレーとスイートチリソース
・スモークダックと梅干しのタコス
・桜パンナコッタとグリーンアスパラガス
オプショナル カクテル：
・桜フロートドルチェ モクテル
・春翠桜カクテル（しゅんすいざくら）
（フォルサ）