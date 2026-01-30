春の味覚を楽しむ。ストリングスホテル東京に贅沢な「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」が登場

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの26階にて運営するイタリアングリル「メロディア」では3月1日〜4月30日、「桜いちごセレクション アフタヌーンティー」（7,040円​）を提供します。

■桜をイメージしたスイーツやセイボリーが勢揃い

同プランでは、全国各地から選りすぐった旬のいちごをふんだんに使用。それぞれの産地ならではの甘みや食感の違いを、食べ比べながら楽しめるアフタヌーンティーとなっています。

スイーツは、とちあいかのミニパフェ、紅ほっぺのいちご大福、スカイベリーの柚子シュークリーム、あまおうの抹茶ケーキ、白いちごの桜ジュレが登場。桜がモチーフに、華やかな見た目に仕立てています。

スコーンには、プレーンと桜の2種を用意。クロテッドクリームと桜練乳ジャムが付いています。

セイボリーには、桜エビやスモークダック、桜パンナコッタなどを用意しています。

追加料金で、桜をモチーフにホテルのバーテンダーが考案した、2種のオプショナルカクテルも楽しめます。

また、18時以降には「桜いちごセレクション イブニングハイティー​」（8,360円）を提供。トリュフ風味のフライドポテトが付いたプランとなっています。

そのほか、通常のアフタヌーンティーで提供している全10種のスイーツ・セイボリーとティーバッグ2袋によるテイクアウトセット「スタンダードセット」（4,320円​）や、スイーツ5種、スコーン2種、TWGティーパック1袋による「プチセット」（3,240円）も用意しています。

ぜひ春の訪れを感じながら、特別なアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■開催概要

プラン名：桜いちごセレクション アフタヌーンティー​

提供期間：3月1日〜4月30日

場所：イタリアングリル「メロディア」​

時間：14:00〜 、16:30〜（L.O.）※2時間制

料金：7,040円（オプショナル カクテルは＋1,650円​）

＜メニュー詳細＞

スイーツ&スコーン：

・桜いちごミニパフェ（とちあいか）​

・いちご大福（紅ほっぺ）​

・いちごと柚子のシュークリーム（スカイベリー）​

・いちごと抹茶のケーキ（あまおう）​

・桜ジュレ（白いちご）

・プレーンスコーン​

・桜スコーン​

・クロテッドクリーム​

・いちごと桜練乳ジャム

セイボリー：

・桜エビのケーキ レッドカレーとスイートチリソース​

・スモークダックと梅干しのタコス​

・桜パンナコッタとグリーンアスパラガス

オプショナル カクテル：

・桜フロートドルチェ モクテル ​

・春翠桜カクテル（しゅんすいざくら）

（フォルサ）