クリアブルー

株式会社SACは、重量約18gでつまめるサイズのデジタルカメラ「SMC-01」に新色を追加し、1月29日（木）に発売する。

既存のノーマルモデルではホワイト、ブラック、ピンク、イエロー、ブルーが2025年6月に発売済み。今回、レッドが追加され全6色となった。

また、新しくスケルトンデザインのクリアモデルが追加された。カラーバリエーションは、クリアホワイト、クリアパープル、クリアオレンジ、クリアレッド、クリアブルー、クリアグリーンの6色。ノーマルモデルと合わせて全12色展開となった。

撮像素子として有効約100万画素の1/4型CMOSセンサーを採用。単焦点レンズ、0.96インチの背面モニター、microSDメモリーカードスロットなども搭載する。

充電やPC出力用のUSB Type-Cを備えており、Androidスマートフォンと接続して画像を転送するためのアダプターも同梱する。

ノーマルモデルのレッド

クリアホワイト

クリアパープル

クリアオレンジ

クリアレッド

クリアブルー

クリアグリーン

撮像素子：有効約約100万画素1/4型CMOSセンサー レンズ：F2.4（f=4.8mm） 撮影距離：約0.3m～∞ 写真解像度：1,280×720 動画解像度：1,280×720/30fps 画像フォーマット：JPEG 動画フォーマット：AVI 動画コーデック：MJPEG（音声コーデック：PCM） 対応メモリーカード：microSDカード（最大128GBまで） 内蔵メモリー：なし フォーカス：固定焦点 液晶モニター：0.96インチ インターフェース：USB Type-C（充電用、PC出力用） 電池容量：200mAh 撮影時間：約70分 充電時間：約150分 外形寸法：42.4×28.7×19.25mm 重量：約18g 価格：2,980円