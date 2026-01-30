ぽてっとおしりがかわいい……！ デコレーションフィギュア「HIPPERS」にサンリオキャラクターズが登場
ドリームズは1月23日より、サンリオキャラクターズのデコレーションフィギュア「HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS（ヒッパーズ ハローキティ アンド フレンズ）」の販売を開始しました。
■SNSで話題沸騰中！ 「HIPPERS」にサンリオキャラクターズが登場
身の回りのものに貼り付けられるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」に、国や世代を超えて多くの人から愛されるサンリオキャラクターズが新登場。
今回販売するのは、「ハローキティ」のほか、「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポチャッコ」といったサンリオキャラクターズ。前からはひょこっと顔を覗かせる姿を、後ろからはぽてっとしたおしりを楽しむことができます。
箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様で、全7種類（6種類 + シークレット1種類）をラインナップ。12個入りの1アソートボックスも用意しています。
◇『HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS』ラインナップ(6種類＋シークレット1種類)
フィギュアのお腹部分は、貼り剥がし可能な吸着シートがついています。剥離紙を剥がし、パソコンやスマートフォンなどのモバイル機器、ペン立てやフォトフレームなどのデスク周りの小物に取り付けることができます。
※貼り付ける面の材質や状態によって、接着力が低下する場合があります。
※吸着力が弱まった場合は、吸着面を水で濡らすことで、吸着力が復元する場合もあります。
■商品概要
HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS DECORATIVE MINI FIGURES（ヒッパーズ ハローキティ アンド フレンズ）
価格：1,430円
フィギュア種類：全7種類（6種類＋シークレット1種類）
発売日：2026年1月23日
取扱い店舗：ハンズ／ロフト／キデイランド／ヴィレッジヴァンガード／ツリービレッジ／博品館／FUKUMITSUYA／トイザらス／SONIANDSMI／一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他、全国のバラエティストア
ドリームズオンラインショップ：https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/236835/list.html
（C）’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662359
（フォルサ）