ぽてっとおしりがかわいい……！　デコレーションフィギュア「HIPPERS」にサンリオキャラクターズが登場

ドリームズは1月23日より、サンリオキャラクターズのデコレーションフィギュア「HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS（ヒッパーズ ハローキティ アンド フレンズ）」の販売を開始しました。

■SNSで話題沸騰中！ 「HIPPERS」にサンリオキャラクターズが登場

身の回りのものに貼り付けられるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」に、国や世代を超えて多くの人から愛されるサンリオキャラクターズが新登場。

今回販売するのは、「ハローキティ」のほか、「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポチャッコ」といったサンリオキャラクターズ。前からはひょこっと顔を覗かせる姿を、後ろからはぽてっとしたおしりを楽しむことができます。

箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からない、ブラインドボックス仕様で、全7種類（6種類 + シークレット1種類）をラインナップ。12個入りの1アソートボックスも用意しています。

◇『HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS』ラインナップ(6種類＋シークレット1種類)

フィギュアのお腹部分は、貼り剥がし可能な吸着シートがついています。剥離紙を剥がし、パソコンやスマートフォンなどのモバイル機器、ペン立てやフォトフレームなどのデスク周りの小物に取り付けることができます。

※貼り付ける面の材質や状態によって、接着力が低下する場合があります。

※吸着力が弱まった場合は、吸着面を水で濡らすことで、吸着力が復元する場合もあります。

■商品概要

HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS DECORATIVE MINI FIGURES（ヒッパーズ ハローキティ アンド フレンズ）

価格：1,430円

フィギュア種類：全7種類（6種類＋シークレット1種類）

発売日：2026年1月23日

取扱い店舗：ハンズ／ロフト／キデイランド／ヴィレッジヴァンガード／ツリービレッジ／博品館／FUKUMITSUYA／トイザらス／SONIANDSMI／一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他、全国のバラエティストア

ドリームズオンラインショップ：https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/236835/list.html

（C）’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662359

（フォルサ）