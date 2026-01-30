肌がゆらぐ、そんな日に。ユースキン製薬、“超敏感肌用”UVミルクがミッフィーデザインの新パッケージで登場

ユースキン製薬は超敏感肌用スキンケアシリーズ「ユースキン シソラ」から、肌へのやさしさを考えた日焼け止め「ユースキン シソラUVミルク」のパッケージを刷新し、2026年2月より全国の薬局・ドラッグストア、公式オンラインショップ「ユースキン公式SHOP」にて発売します。

※店頭では2月頃から順次展開を開始しますが、店舗状況により異なります

■長引く暑さが「日常」となり、日焼け止めは必需品に。敏感肌向け製品へのニーズも

近年の気候変動により、猛暑が長期間続く「長い夏」が日常となりつつあります。これに伴い紫外線対策への意識も高まり続け、日焼け止めは欠かせないアイテムとして高い需要を維持しています。

一方で、使用期間が長くなるにつれ肌への負担も懸念されます。敏感肌の方の約6割が日焼け止めによる肌荒れを経験しており（※1）、日焼け止めに対して肌へのやさしさを重視する声は根強く存在します。

※1 ユースキン製薬の顧客に対するWEBアンケート（10代〜90代男女2,779名、2024年3月）

■「超敏感肌」を目立たせたパッケージデザインに変更

新しいパッケージは、「超敏感肌」の表記をより目立たせ、超敏感肌の方に手に取っていただけるよう変更しました。従来から好評のミッフィーデザインは継続し、外出先でのUVケアも楽しく続けられることを目指しています。

「ユースキン シソラUVミルク」は、超敏感肌（※2）へのやさしさを考えた日焼け止めとして開発されました。無香料・無着色・紫外線吸収剤フリー・アルコールフリー。肌にやさしい低刺激処方で、使用後は石けんで簡単に落とすことができます。また、うるおい成分「しその葉エキス」を配合し、のびの良い軽いテクスチャーながら高い保湿力で、肌のバリア機能をサポートします。

※2 超敏感肌とは…1年中ほぼ毎日、肌も心も不調を感じる方の肌のこと

■商品概要

商品名：ユースキン シソラUVミルク

価格：1,650円

内容量：80g

取扱い：全国の薬局、ドラッグストア、公式オンラインショップ「ユースキン公式SHOP」

ユースキン シソラ ブランドサイト：https://www.yuskin.co.jp/sisora/

（C）Mercis bv

（フォルサ）