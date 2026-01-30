フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs サクラメント・キングス

日付：2026年1月30日（金）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 113 - 111 サクラメント・キングス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対サクラメント・キングスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし28-25で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び60-54で終了する。

第3クォーターはサクラメント・キングスが逆転し88-92で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し113-111で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-30 11:55:06 更新