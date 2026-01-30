【NBA試合速報】2026年1月30日（金） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs サクラメント・キングス
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs サクラメント・キングス
日付：2026年1月30日（金）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 113 - 111 サクラメント・キングス
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対サクラメント・キングスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし28-25で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び60-54で終了する。
第3クォーターはサクラメント・キングスが逆転し88-92で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し113-111で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
