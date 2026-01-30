株式会社焦点工房は、ライカスクリューマウントの交換レンズ「LIGHT LENS LAB LTM 50mm f/2 シルバー」を1月30日（金）に発売した。世界限定300本、日本での正規流通は17本を予定している。

中国の投資家・コレクター周氏による復刻レンズプロジェクト第2弾。

ライツカナダ製ELCAN 50mm F2を再現したとみられる製品で、外観や貼り合わせのない4群4枚構成など、オリジナルレンズの設計思想を忠実に踏襲したという。

レンズフード、UVフィルター、ライカMマウントに装着するための変換リングなどが付属する。

レンズ構成

MTF曲線

提供：株式会社焦点工房

対応マウント：ライカスクリューマウント（L39） 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：50mm 最短撮影距離：0.7m フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型 レンズ構成：4群4枚 絞り：F2-16 絞り羽根：10枚 フィルター径：Φ39mm（E39） 外形寸法：Φ51×30mm 質量：約238g（変換リング約12gを含む） 付属品：レンズフード、UVフィルター、前後キャップ、筒型レザーケース 直販価格：18万8,000円