さらりと質感変化！　KATEより、テカりも乾燥くずれも防ぐ新作リキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」登場！

グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は1月24日、新リキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」を発売しました。

同商品は、肌にのばすとさらりとした質感に変化し、テカリも乾燥くずれも防いで、極軽仕上がりをキープするリキッドファンデーションです。

■開発背景

近年、温暖化や寒暖差の影響により、年間を通してテカリ・化粧くずれに悩むユーザーが増加しています。特に若年層においては、季節を問わず「さらっと軽やかに仕上げたい」というニーズが根強く、軽やかで薄づきな仕上がりを好む傾向が見られます。

こうした背景から、テカリや乾燥などで粉っぽくならない、サラサラ肌をキープするファンデーションが求められています。

そこでKATEは、塗布時はみずみずしくのび広がり、肌に密着するとさらりとした質感に変化する処方を採用。テカリや乾燥くずれを防ぎ、極軽仕上がりをキープする新リキッドファンデーションを開発しました。

■さらりと変化。テカリも乾燥くずれも防いで極軽仕上がりをキープする新リキッドファンデーション

●うるおい成分配合（ヒアルロン酸）

〇アレルギーテスト済み 〇ノンコメドジェニックテスト済み*

*コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト

すべての人にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

◇COLOR VARIATION

くすみのない色設計で、肌を自然にトーンアップ。時間が経っても明るさ持続。

― COLOR CHART ―

◇処方技術

■商品概要

2026年1月24日発売

「ケイト エアリーチェンジリキッド」

全4色 25mL SPF30・P A +++

My Kao Mall 販売価格：1,760円

※SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1cm2あたり2mg塗布して測定した値です。商品選択時の目安と考えてください。他の紫外線防止効果のある化粧品と併用するとより効果的です。

商品ページ：https://www.nomorerules.net/pickup/airy_change_liquid/

