サウジで躍動した20歳MFがJ１クラブ加入内定！「決断は簡単ではありませんでしたが、成功するためにこれからも努力を」
J１のファジアーノ岡山は１月30日、法政大学に所属している小倉幸成の2027-28シーズン（2028年１月）からの加入内定を発表した。
20歳のMFはクラブの公式サイトで「プロとしてのキャリアを、岡山という素晴らしいクラブでスタートできることを誇りに思います」とコメント。「この決断は簡単ではありませんでしたが、成功するためにこれからも努力を続け、いち早く岡山でプレーする姿を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします」と伝えた。
鹿島アントラーズのアカデミー育ちで、法政大に進学。世代別代表にも名を連ねるロス五輪世代の俊英は、先のサウジアラビアで開催されたU-23アジアカップにも出場。決勝の中国戦（４−０）ではミドルで２発と日本の大会連覇＆３度目の優勝に大きく貢献していた。
また法政大サッカー部を通じては、「今まで支えてもらった家族、指導者に恩返しできるよう結果で示したいと思います。岡山の為に誰よりも闘う気持ちを全面に出していきたいです」などと意気込みを発信。同部は小倉を「圧倒的な闘志とアジリティを武器にするダイナミックなボランチ。鋭い予測と広い守備範囲で前線を支えながら、高精度なパスと積極的なミドルシュートで試合の流れを引き寄せる、攻守両面で法政に欠かせない存在です」と紹介し、「おぐ、おめでとう！！」と祝福した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
