「ひどい結果だ」「上田がいれば、あっさり勝てたのに」日本代表コンビが欠場のオランダ名門、“惨敗”でまさかの敗退決定にファン憤慨「もはや悪夢」「ELで29位、恥を知れ」
現地１月29日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ最終節で、上田綺世と渡辺剛が所属するオランダのフェイエノールトとベティスと敵地で対戦。日本代表コンビが怪我で欠場したなか、１−２で敗れた。
この結果、29位に終わり、まさかの敗退が決定した。
２勝６敗という惨敗ぶりにフェイエノールトのファンからは、次のような厳しい声が続々と上がった。
「プレーオフにも残れないのかよ」
「ひどい結果だ」
「勝てばプレーオフに行けたのに」
「何が起きたんだ」
「２年前が懐かしい」
「なんて試合だよ」
「もはや悪夢だ」
「ヨーロッパリーグで29位なんて、恥を知れ」
「上田のせいだ。彼がプレーしなかった」
「最悪だ」
「ストライカーの一人は良い位置にいたが決め手がなかったし、得点できる選手はいつも間違った位置にいた。上田がいれば、あっさり勝てたのに」
「なんてひどいシーズンなんだ」
エールディビジでも首位のPSVに14ポイント差をつけられての２位で、リーグ制覇は絶望的な状況。名門が苦境に陥っている。
