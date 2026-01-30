ガンズ・アンド・ローゼズの名曲が、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ED主題歌に！新訳版和訳MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月30日より公開となった、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のエンディング主題歌が、ガンズ・アンド・ローゼズの「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」であることが解禁された。

■「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」は全米チャートで1位を獲得したガンズの代表曲

2021年6月に第1章が劇場公開され、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』。

その待望のシリーズ最新作、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のエンディング主題歌となった「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」は、全米チャートで1位を獲得したガンズ・アンド・ローゼズの代表曲。

スラッシュによる象徴的なギターリフから始まるこの楽曲は、ハードロックの力強さと美しいメロディを融合させ、1987年のリリースから現在に至るまで、世代を超えたアンセムとして親しまれている他、2019年にはMVのYouTube再生回数が10億回を突破し（1980年代の楽曲として初）、2026年の現時点で21億回と驚異的な再生数を更新し続けており、その輝きは衰えることを知らないガンズ史上最大のヒット曲となっている。

また、“彼女”の存在がもたらす複雑な感情を描いた優しさと切なさが入り混じるリリックは、ハサウェイがギギと出会ったことで抱く感情とも重なり、今作の物語にもマッチしたエンディングとなっている。

ユニバーサル ミュージックの洋楽YouTubeチャンネルでは本作のエンドロールでも使用されている新訳版の「和訳MV」が公開。本作の世界観に合わせてアレンジされている。

さらに2月2日には、本楽曲を使用したスペシャルPVが解禁される予定だ。

■映画情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

1月30日（金）全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

(C)創通・サンライズ

