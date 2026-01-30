東邦ガス <9533> [東証Ｐ] が1月30日昼(11:40)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.9％増の299億円に伸び、通期計画の330億円に対する進捗率は90.6％に達し、5年平均の69.6％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.2％減の30.9億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比34.8％減の31.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.6％→1.3％に悪化した。



株探ニュース

