カワタ <6292> [東証Ｓ] が1月30日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の6.6億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4.1億円→6億円(前期は10.3億円)に46.3％上方修正し、減益率が60.3％減→41.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の0.4億円→2.3億円(前年同期は7.4億円)に5.6倍増額し、減益率が94.5％減→69.0％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比22.0％減の2.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.8％→4.0％に悪化した。



