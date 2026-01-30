　30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比350円安の5万3160円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2923.12円に対しては236.88円高。出来高は2万7244枚となっている。

　TOPIX先物期近は3552.5ポイントと前日比1ポイント高、現物終値比16.24ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53160　　　　　-350　　　 27244
日経225mini 　　　　　　 53160　　　　　-350　　　436526
TOPIX先物 　　　　　　　3552.5　　　　　　+1　　　 39475
JPX日経400先物　　　　　 31970　　　　　 -55　　　　3662
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　　-2　　　　3256
東証REIT指数先物　　　　　1974　　　　　　+5　　　　 333

株探ニュース