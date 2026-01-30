日経225先物：30日正午＝350円安、5万3160円
30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比350円安の5万3160円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2923.12円に対しては236.88円高。出来高は2万7244枚となっている。
TOPIX先物期近は3552.5ポイントと前日比1ポイント高、現物終値比16.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53160 -350 27244
日経225mini 53160 -350 436526
TOPIX先物 3552.5 +1 39475
JPX日経400先物 31970 -55 3662
グロース指数先物 690 -2 3256
東証REIT指数先物 1974 +5 333
株探ニュース
