加藤茶、83歳の誕生日に夫婦でトークショー登壇 3・1原宿で開催「みんなに会えるのが楽しみです」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）と妻でタレントの加藤綾菜（37）が、3月1日に原宿駅前のWITH HARAJUKU HALL 3F HALLで開催されるウェルネスイベント『あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026』（主婦の友社）にスペシャルゲストとして登場し、トークショーに登壇する。
【写真】82歳と37歳の“大人”なウェディングフォトを披露した加藤茶＆綾菜夫妻
登壇当日に83歳の誕生日を迎え、さらに「108歳=茶寿」まで長生きする！という茶。幾度の大病を乗り越えるには妻・綾菜のサポートがあった。結婚15年、どんどん深まる2人の絆。加藤家のいつまでも輝く笑顔の秘訣を2人が明かす。
トークショーの聴講は無料だが、応募フォームによる事前申し込みが必要となる。詳細はイベント公式サイトに記載。
また茶も自身のXでイベントを告知し、「みんなに会えるのが楽しみです」とファンに呼びかけた。コメント欄では「行きたい 生加トちゃん見たいです」「なかなかない機会なので参加したいです」「是非お会いしたいです！お二人のトーク 楽しいでしょうね」「申し込みました 抽選待ちでーす」「行ける方が羨ましい」などの声が寄せられている。
【写真】82歳と37歳の“大人”なウェディングフォトを披露した加藤茶＆綾菜夫妻
登壇当日に83歳の誕生日を迎え、さらに「108歳=茶寿」まで長生きする！という茶。幾度の大病を乗り越えるには妻・綾菜のサポートがあった。結婚15年、どんどん深まる2人の絆。加藤家のいつまでも輝く笑顔の秘訣を2人が明かす。
また茶も自身のXでイベントを告知し、「みんなに会えるのが楽しみです」とファンに呼びかけた。コメント欄では「行きたい 生加トちゃん見たいです」「なかなかない機会なので参加したいです」「是非お会いしたいです！お二人のトーク 楽しいでしょうね」「申し込みました 抽選待ちでーす」「行ける方が羨ましい」などの声が寄せられている。