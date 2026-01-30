新潟県の農業を担う『青年農業士』『指導農業士』『農村地域生活アドバイザー』の認定式が開かれました。



県では、活躍が期待される青年を『青年農業士』、地域農業を発展させ育成に貢献できる農業者を『指導農業士』、女性の経営や社会参画の促進に貢献できる農業者を『農村地域生活アドバイザー』として認定しています。



29日、29人が出席し認定式が開かれてました。



■青年農業士に認定 石津邦幸さん

「先人たちが築きあげた新潟県の農業を仲間と共に守り改革し、魅力ある産業への発展に尽力することを誓う。」



花角知事は「新潟県の農業が若者から魅力ある職に、新しいことに挑戦できる職業として選ばれ、発展できるよう一緒に進めていきたい」と話しました。