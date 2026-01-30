セブン‐イレブン「冬の観光フェア」開催 サッポロビール園監修で本格的な味わい
セブン‐イレブン・ジャパンは、2月4日から23日までの20日間、「冬の観光フェア」を北海道内のセブン‐イレブン994店舗で開催する。
【写真】直営店の味を再現！コク深い『ジンギスカン焼そば』
「2026さっぽろ雪まつり」の開催初日に合わせて実施する同フェアは、「サッポロビール園」監修の『ジンギスカンおむすび』や『ジンギスカン焼そば』をはじめ、北海道産原料を一部使用して、地元で人気のラジオ番組STVラジオ『ごきげんようじ』とタイアップした『生メロンパン』など、7品を発売する。
毎年200万人以上が来場する世界3大雪まつりのひとつ「さっぽろ雪まつり」。長年にわたり協賛企業を務める同社は、同イベントを盛り上げるため、毎年さまざまな施策を展開してきた。今年は、開催地である札幌をはじめ、北海道全体が賑わいをみせるこの時期にあわせ、北海道が誇る独自の食文化と良質な原材料の魅力を国内外の人に知ってもらいたいと考えている。
■商品詳細（価格は全て税込）
『サッポロビール園監修 ジンギスカンおむすび』
価格：213.84円
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
サッポロビール園の監修により完成したジンギスカンタレで、一口目からほどよい酸味と甘辛いタレのおいしさを味わえる。タレを具材のラム肉に使用するだけでなく、ご飯全体にまぶすことで、肉の旨味がしみたご飯をおむすびで楽しめる。
『サッポロビール園監修 ジンギスカン焼そば』
価格：537.84円
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道
サッポロビール園の直営店「村はし」で提供されているメニューを再現した商品。隠し味にスパイスを加えた甘みがありコク深いソースとジンギスカンの旨味を感じられる焼そば。
『サッポロビール園監修 ラーメンサラダ（味噌ドレッシング）』
価格：278.64円
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道
サッポロビール園の監修により、胡麻の香りと一味が効いたこだわりの味噌ドレッシングが完成。ラーメンやミニトマト、細切りにしたキュウリ、きくらげ、ハムと絡み合い、食べ進みの良い仕立てに。
『揚げたこ焼き（3個入り）』
価格：213.84円
発売日：1月27日（火）〜順次
販売エリア：北海道
カットしたタコを、コクのあるカツオベース出汁の生地に入れて焼き上げた。店舗で揚げるため、外はカリっと、中はトロッとしたできたての食感がクセに。
『黒いたい焼き（カスタード）』
価格：200.88円
発売日：1月31日（土）〜順次
販売エリア：北海道
味わい深くコクのあるなめらかな十勝産カスタードを使用。店舗の専用オーブンで最終仕上げ焼きを行ってから提供するため、もちもちの生地と、その中からトロッと溢れ出るカスタードクリームをより良い状態で食べられる。
『ごきげん生メロンパン（富良野メロンソースのホイップ入り）』
価格：213.84円
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
STVラジオ『ごきげんようじ』とのタイアップ商品。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にメロンの味わいを楽しめるホイップクリームをサンド。
『ごきげん生メロンパン（北海道産さつまいも餡のホイップ入り）』
価格：213.84円
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
STVラジオ『ごきげんようじ』とのタイアップ商品。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にさつまいもの味わいを楽しめるホイップクリームをサンド。
【写真】直営店の味を再現！コク深い『ジンギスカン焼そば』
「2026さっぽろ雪まつり」の開催初日に合わせて実施する同フェアは、「サッポロビール園」監修の『ジンギスカンおむすび』や『ジンギスカン焼そば』をはじめ、北海道産原料を一部使用して、地元で人気のラジオ番組STVラジオ『ごきげんようじ』とタイアップした『生メロンパン』など、7品を発売する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『サッポロビール園監修 ジンギスカンおむすび』
価格：213.84円
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
サッポロビール園の監修により完成したジンギスカンタレで、一口目からほどよい酸味と甘辛いタレのおいしさを味わえる。タレを具材のラム肉に使用するだけでなく、ご飯全体にまぶすことで、肉の旨味がしみたご飯をおむすびで楽しめる。
『サッポロビール園監修 ジンギスカン焼そば』
価格：537.84円
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道
サッポロビール園の直営店「村はし」で提供されているメニューを再現した商品。隠し味にスパイスを加えた甘みがありコク深いソースとジンギスカンの旨味を感じられる焼そば。
『サッポロビール園監修 ラーメンサラダ（味噌ドレッシング）』
価格：278.64円
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道
サッポロビール園の監修により、胡麻の香りと一味が効いたこだわりの味噌ドレッシングが完成。ラーメンやミニトマト、細切りにしたキュウリ、きくらげ、ハムと絡み合い、食べ進みの良い仕立てに。
『揚げたこ焼き（3個入り）』
価格：213.84円
発売日：1月27日（火）〜順次
販売エリア：北海道
カットしたタコを、コクのあるカツオベース出汁の生地に入れて焼き上げた。店舗で揚げるため、外はカリっと、中はトロッとしたできたての食感がクセに。
『黒いたい焼き（カスタード）』
価格：200.88円
発売日：1月31日（土）〜順次
販売エリア：北海道
味わい深くコクのあるなめらかな十勝産カスタードを使用。店舗の専用オーブンで最終仕上げ焼きを行ってから提供するため、もちもちの生地と、その中からトロッと溢れ出るカスタードクリームをより良い状態で食べられる。
『ごきげん生メロンパン（富良野メロンソースのホイップ入り）』
価格：213.84円
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
STVラジオ『ごきげんようじ』とのタイアップ商品。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にメロンの味わいを楽しめるホイップクリームをサンド。
『ごきげん生メロンパン（北海道産さつまいも餡のホイップ入り）』
価格：213.84円
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
STVラジオ『ごきげんようじ』とのタイアップ商品。しっとり、もちもちとした「生」食感の生地にさつまいもの味わいを楽しめるホイップクリームをサンド。