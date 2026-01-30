北海道せたな町で１月２９日から４人乗りの漁船の行方が分からなくなっていますが、３０日朝、乗組員の１人が町内の岸壁で遺体で発見されました。



海上保安部が残る３人の行方を捜索しています。



遺体が発見された捜索現場から中継です。



せたな町の鵜泊漁港に来ています。



あちらの岸壁付近で３０日朝、漁船の乗組員の１人が発見されました。



現在も関係者が捜索している姿が確認できます。



行方が分からなくなっているのは、２９日に鵜泊漁港の新成地区を出航した漁船「第二十八八重丸」４．９トンです。





２９日昼過ぎに乗組員の家族が「乗組員と連絡がとれず、遭難したかもしれない」と通報しました。（井上カメラマン）「船のものとみられる破片が確認できます」漁船には澤谷克宏さんと息子の宏一さん、克宏さんの弟の勝利さんとその息子の大史さんの４人が乗っていましたが、３０日朝、出港した場所から北におよそ４キロの離れたこちらの漁港近くの岸壁で大史さんが発見され、その場で死亡が確認されました。近くからは漁船の名前が記載された木札なども見つかっていて、海上保安部は残る３人の行方を捜しています。捜索には地元の漁協なども加わり、懸命な捜索が続いています。