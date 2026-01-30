乃木坂46梅澤美波、大人の魅力全開の“すらり美ボディ”シルエット披露
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、6種類の封入特典ポストカードのうち、第5弾が公開された。
【写真】スタイル抜群！圧巻の美脚を披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
封入特典ポストカード第5弾は、ホテルのベッドで撮影した、大人の魅力全開の色っぽカット。すらっと美しいボディシルエットに、無造作ヘア、そして艶めかしい表情…普段は見られないレアな梅澤を堪能できる1枚となっている。
