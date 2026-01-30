巨大ぬいぐるみが猫たちの癒やしスポットに　ニャン口密度が高過ぎる光景にほっこり

いつもボーッとしていて、何を考えているのかわからない表情と、愛らしいピンクのボディが高い人気を誇る、ポケモンの「ヤドン」。どうやら猫界隈でもカリスマ的な支持を得ているようです。

Xユーザー・なみそさんが投稿した写真に写っていたのは、コタツの上に鎮座した巨大なヤドンのぬいぐるみと、その背中に吸い寄せられるように集結した猫ちゃんたちの姿。ピンクの背中は猫たちで埋め尽くされ、まさに「猫団子」状態となっています。

この巨大なヤドンは、2024年4月に購入したという「等身大ヤドン」のぬいぐるみ。鼻先から尻尾の先まで約1.5メートルもあるビッグサイズですが、猫ちゃんたちは怖がるどころか、届いた段ボールに入っている時点から上に乗るほどお気に入りだったそう。

しかし、なぜ「コタツの上」という不思議な場所に置かれているのでしょうか？なみそさんにうかがうと、「たまたまコタツの上にヤドンを置いて掃除機をかけたりしていたら、ネコ達が特に集まってきて……」とのこと。

普段はお子さんらが座ったり寝たりするために、床に置いているそうですが、やはり少しでも高い場所に置いてある方が良いのでしょうか、猫たちに見つかり、たちまち占拠されてしまったようです。

あまりの人気ぶりに、最近ではヤドンがコタツの上にいることも当たり前になってしまったというなみそさん宅。本来、コタツといえば「中」で丸くなるのが猫の習性のはずですが、コタツの「上」にあるヤドンの魅力には抗えないようすです。

なみそさんも、幸せそうにくつろぐ猫たちを見ながらおやつを食べるのが最近の楽しみだそうで、「これからも、こんなほんわかした光景をずっと見続けたいものです」と語ってくれました。

癒やし効果抜群の「ヤドン×猫」の組み合わせ。もし猫飼いさんで等身大ヤドンをお迎えする予定のある方は、人間が座るスペースがなくなることを覚悟したほうがよいかもしれませんね。

なみそさん（@omochi_nam01）

