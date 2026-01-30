山本美月×栗山千明、バックハグ＆手の甲へキス 『おとなになっても』地上波初放送に原作者からメッセージ
俳優の山本美月が主演を務め、栗山千明が共演する動画配信サービス「Hulu」のオリジナルドラマ『おとなになっても』（2025年）が、日本テレビにて地上波初放送中。それにあたって、地上波未放送シーンも収録した特別編集版映像が公開された。
【場面写真】栗山千秋をバックハグする山本美月
同ドラマは、志村貴子氏の同名漫画（講談社「Kiss」連載）が原作。小学校の先生をしている既婚者の綾乃（山本）と、行きつけのダイニングバーで働く朱里（栗山）との出会いから突然始まった、ビターなおとなの女性同士の恋愛が描かれている。ほろ苦い思いや葛藤が交錯する、十人十色のおとなたちが織りなすヒューマンドラマとなっている。
今回解禁された映像では、綾乃と朱里が互いに想いを伝え合う「好き」のせりふから始まり、第1話での運命的な出会いから、思わず息をのむバックハグ、そして手の甲へのキスなど、2人の関係性が少しずつ深まっていく名シーンの数々が詰め込まれている。ヒグチアイが歌う主題歌「恋に恋せよ」に乗せて、惹かれ合いながらもすれ違っていくビターなおとなの恋の軌跡を紡いだ映像に仕上がっている。
また、地上波放送にあたって、原作者・志村氏からのコメントも到着。「ドラマ『おとなになっても』地上波放送おめでとうございます。テレビ放送されることで少しでも多くの方に触れる機会が生まれたのではないかと思います。テレビ版で興味を抱いた方がHuluのノーカット版配信を見てくれたらさらにさらにうれしいです。ぜひともお好きな媒体で思い思いに楽しんでください！毎週金曜日の夜に、綾乃と朱里のちょっとビターな“おとな”の恋愛模様をお楽しみください」とメッセージを送った。
なお、本作は、1月9日から日本テレビにて毎週金曜日深夜に放送中。きょう30日深夜0時50分からは第4話が放送される。
