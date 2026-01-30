映画『ゴールデンカムイ』地上波初放送 2週連続で“前作シリーズ”【「金ロー」今後のラインナップ掲載】
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、3月13日に公開される。それを記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」枠では、2月20日から2週連続で、最新作につながる前作シリーズを放送する。
【場面写真】美しすぎる！山田杏奈の『映画 ゴールデンカムイ』名シーン
1週目の20日（後9：00〜後11：29※放送枠35分拡大）は、映画『ゴールデンカムイ』（2024年）を地上波初放送する。シリーズ累計発行部数3000万部を突破する大人気コミック『ゴールデンカムイ』（野田サトル／集英社ヤングジャンプコミックス刊）は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で、一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションとして多くのファンを魅了してきた。一方、その独特な世界観から“実写化”は不可能と言われてきた。しかし、その難題を乗り越え、2024年に実写映画化が実現した。
主演は『キングダム』シリーズなど数々の作品で国内外から高く評価される山崎賢人（※崎＝たつさき）。さらに、山田杏奈、真栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、大谷亮平、井浦新、玉木宏、館ひろしなど個性豊かな実力派キャストが集結した。監督は、『HiGH&LOW』シリーズを手がけ、アクションの撮影には定評があり、原作の大ファンでもあった久保茂昭氏。脚本は『キングダム』シリーズ、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の黒岩勉氏が担当した。制作プロダクションは『キングダム』シリーズ、『国宝』など、数々の大ヒット超大作を手がけてきたCREDEUSが担当し、観客動員数200万人超え、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した。
2週目の27日（後9：00〜後10：54）は、映画『ゴールデンカムイ』の続編であり、最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』へとつながる物語が描かれるドラマシリーズ（全9話）を「金曜ロードショー」のために再構築したドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版（2024年）を初放送する。映画第1作で火蓋が切られた、埋蔵金のありかを示す暗号が描かれた、囚人たちの刺青人皮（いれずみにんぴ）の争奪戦が激しさを増し、海千山千の個性の強いキャラクターたちが、時には共闘し、時には裏切りを繰り返しながら埋蔵金の行方を追い求める。
引き続き、山崎をはじめ、山田、真栄田、矢本、工藤、柳、大谷、勝矢、木場勝己、井浦新、玉木、館など、主要キャストが続投。それに加え、新キャストとして中川大志、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、桜井ユキ、塩野瑛久らが演じる、クセ者ぞろいのキャラクターが参戦した。事態はさらに混沌さを増していく。
【「金曜ロードショー」今後の放送ラインナップ】
1月30日『はたらく細胞』※地上波初放送・本編ノーカット
2月6日『チャーリーとチョコレート工場』
2月13日『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』※地上波初放送・本編ノーカット
2月20日『映画 ゴールデンカムイ』※地上波初放送
2月27日『ドラマ ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編 特別編集版』
