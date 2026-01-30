『ろくでなしBLUES』外伝、今夏に連載開始 本編完結から29年…鬼塚と葛西の対決まで描く！作画はBoichi氏
漫画『ろくでなしBLUES』（作者：森田まさのり）の外伝エピソード『ろくでなしBLUES ─鬼葛─』（おにかずら）が、『グランドジャンプ』にて2026年夏より連載がスタートすることが30日、発表された。1997年の本編完結から29年経て外伝が始動し、原作は森田氏、作画を『Dr.STONE（作画）』『THE MARSHAL KING』のBoichi氏が手掛ける。
【写真】顔公開！『M-1』予選で漫才中の『ろくでなしBLUES』作者・森田まさのり
『ろくでなしBLUES』は、1988年から1997年にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載された人気漫画で、プロボクサーを目指す前田太尊が吉祥寺の帝拳高校に入学し、さまざまな強敵との戦いを乗り越える物語。
新作となる『ろくでなしBLUES ─鬼葛─』は本編では描かれなかった、四天王「渋谷の鬼塚」と「池袋の葛西」の二人の対決までを描く。
今後の続報は『グランドジャンプ』本誌、『グランドジャンプ』公式Xなどで随時発表される。
■森田まさのり
滋賀県出身。1984年の手塚賞佳作受賞を機にプロの道へ。1988年には『ろくでなしBLUES』で初の連載を開始。以降、『ROOKIES』『べしゃり暮らし』などのヒット作を続々と生み出している。
