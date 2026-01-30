元日向坂46丹生明里、コントドラマ『声を盗れ！』主演に決定 自身初のコメディに挑戦
元日向坂46の丹生明里が、2月12日〜15日に東京・草月ホールにて上演される、AOI Pro.コント公演『混頓vol.8』の幕間映像であるコントドラマ『声を盗れ！』で、主演を務めることが決定した。
【役衣装写真】初のコメディドラマに挑戦する丹生明里
『混頓vol.8』は、2本立ての新作書き下ろしオムニバスコント形式で、脚本は灯敦生とマンボウやしろが担当。小森隼(GENERATIONS)、渡邉美穂、牧島輝、イワクラ(蛙亭)が出演する。その幕間映像としてのコントドラマ『声を盗れ！』では、アニメ制作中のアクシデントを挽回しようとする登場人物たちの、スリリングな頭脳戦が展開する喜劇となっている。
主演を務める丹生は、本作でアニメ制作に奔走する若き監督役（三郷さとみ）に挑戦。日本テレビ系ドラマ『声春っ！』（2021年／AOI Pro.制作作品）では初主演を果たし、映画やドラマなど映像作品へ出演。今月より放送中のBS-TBSドラマ『ゲームチェンジ』では物語のキーパーソンを担っている。本作ではコメディ色の強い役柄に新たな一面を見せる。
ほか、ゆうき(土佐兄弟)、田中直樹(ココリコ)、野口かおるらも出演。また、劇中オリジナルアニメには高橋健介が声の出演をする。
今回のコントドラマの脚本は、放送作家の深見シンジ氏が手がける。バラエティー番組などの放送作家として活動する傍ら、自身のコント表現の場として立ち上げたYouTubeチャンネル『マリマリマリー』は開設から2年で登録者数100万人を突破。現在は総再生数8億回を超える。アニメとコントを掛け合わせ独自の表現を確立してきた深見氏ならではの構成で、本作ではアニメーション表現も取り入れた新たなコントドラマに挑む。
また今作の監督・編集は、昨年、南果歩主演のショートフィルム『日々をつなぐ』の監督・脚本で注目を集め、映画『消えない灯り』や『新卒ポモドーロ』を手掛ける井上博貴氏が担当する。
■丹生明里 コメント
三郷さとみ役の丹生明里です。新人アニメ監督の三郷は大御所声優のデータを無くしてしまうという重大なミスを犯してしまい、強行突破で問題解決しようとするのですが…思わぬ展開に注目です！私自身初めてのコメディドラマに挑戦させていただきまして、皆さんとの掛け合いやテンポ感、表情対決が楽しすぎて完成がとっても楽しみです！幕間にクスッと笑っていただけるような作品となっておりますのでぜひお楽しみに！劇場でお待ちしております！
