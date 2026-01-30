SS501キム・ヒョンジュン（マンネ）、21年目のスタートとなる特別公演を発表 『KIM HYUNG JUN presents JUNIQ』開催
韓国の男性グループ・SS501のメンバーであり、マンネ（末っ子）として長年活動してきたキム・ヒョンジュン（38）が、ファン名称「JUNIQ（ジュニック）」を冠したスペシャルライブ『KIM HYUNG JUN presents JUNIQ』を、4月5日にSUPERNOVA KAWASAKIで開催することが決まった。
【写真】SS501キム・ヒョンジュン（マンネ）
キム・ヒョンジュンは、2005年にSS501のメンバーとしてデビュー。東方神起、SUPER JUNIOR、BIGBANGらと同時代にK-POPのグローバル化を牽引してきた一人で、グループでは「U R Man」「Love Like This」、韓国版「花より男子」OSTとして世界的に知られる「Because I’m Stupid」など数々の代表曲を残してきた。ソロアーティストとしても、日本をはじめ東南アジアやラテンアメリカなど幅広い地域で活動を続けている。
デビュー20周年を終え、21年目に突入する節目で行われる今回の公演では、新曲および自身初となる自作曲の初披露を予定。さらに、ソロライブとしては初めてSS501の楽曲をメインに構成したセットリストを採用し、これまでの歩みと現在地を重ね合わせた内容となる。
キム・ヒョンジュンは「2026年最初の公演のために、最善を尽くして準備しています。いつも僕の音楽とステージを愛してくださる皆さんのために、全力を尽くします。長い時間、信じて応援してくださり、心より感謝いたします。今回は特別に準備した名曲たちの饗宴を、ぜひ見守ってください！」とコメントしている。
■公演概要
タイトル：KIM HYUNG JUN presents JUNIQ
日程：2026年4月5日（日）
会場：SUPERNOVA KAWASAKI（神奈川県川崎市幸区大宮町1-13）
1部：開場 12：45／開演 13：15〜
2部：開場 16：45／開演 17：15〜
