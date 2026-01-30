平井 大「あざと連ドラ」主題歌の新曲「答え合わせは、デザートのあとで。」が配信リリース決定
シンガー・ソングライターの平井 大が、新曲「答え合わせは、デザートのあとで。」を2月11日に配信リリースすることが決定した。
【写真】いい1枚！ライブメンバーとの集合写真
同曲はテレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』内で1月から放送されているドラマ企画「あざと連ドラ」第13弾『あざとい恋愛レシピ』の主題歌にもなっているアップテンポな1曲。
"わたしらしく わたしを生きてく"というフレーズどおり、日々を懸命に生きる人の背中をそっと押してくれる楽曲となっている。
リリースに先駆けて、きょう30日よりTikTokとインスタグラムでは先行配信がスタートしている。
