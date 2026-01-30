乃木坂46梅澤美波、写真集の“広報大使”にしたいメンバー「そんな語彙力どこから!?」 直接言われた「宣言」も明かす【『透明な覚悟』インタビュー前編】
乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が、約5年ぶりとなる2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）を3日に発売する。加入10年目、キャプテン就任からまもなく3年という節目のタイミングで刊行される本作は、念願だったイタリアを舞台に撮影。グループ活動を心から楽しめている“今”の等身大の姿を収めた1冊となっている。撮影への思いや、後輩メンバーとの関係、写真集に込めたメッセージについて話を聞いた。
【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波
■先輩が切り開いた“アイドル×モデル”の道「私もつないでいきたい」
――5年ぶりの写真集となりますが、お話を聞いた時の心境からお聞かせください。
【梅澤】とってもうれしかったです！2nd写真集を出せるというのは本当に貴重なことなので、ありがたいなと思いました。それと同時に、1stを超えられるかな、大丈夫かなっていうドキドキやプレッシャーもありました。今はグループ活動がすごく楽しい時期なので、頑張りたいなって。
――乃木坂46に加入して10年目という節目での発売になりますね。
【梅澤】そうですね。キャプテンになってから間もなく3年。2nd写真集を発売する2月は、私にとってもグループにとっても節目の月になります。昔はいろいろ大変なこともありましたけど、1st写真集の時よりも、今のほうがずっと前向きに活動できているんです。そんな今のリアルな姿を収められたらいいなと思って、撮影に臨みました。
――撮影の舞台は念願だったイタリアでした。
【梅澤】ヨーロッパに行くのがずっと夢だったので、今回写真集でかなえさせていただいて！私はモデルのお仕事もさせていただいているので、ファッションのイメージが強いイタリアという場所に行けるっていうのもすごくうれしくて。先輩方が切り開いてくださった「アイドル×モデル」という道を、私もつないでいきたいという思いもありました。
――実際に訪れてみて、いかがでしたか。
【梅澤】どこを歩いても絵になる素敵な街でした！ミラノの街は憧れていたそのものでしたし、チンクエテッレという場所は、都会とはまた違う自然豊かなローカル感があって…。知らない世界がすごく広がってて、毎日すごく刺激的で新鮮で、楽しくて仕方なかったです！
――イタリアの風景に梅澤さんが驚くほど溶け込んでいましたね。
【梅澤】うれしい！実は、日本にいる時の私は、1人で歩いていると無意識に下を向いていることが多くて（笑）。でもイタリアでは、「すべてを目に焼き付けよう！」と思って、ずっと上を向きながら歩いていました（笑）。イタリアの方たちが本当に自由で愉快に踊っていたりするのを見て、すごく元気をもらえましたし、ずっと笑っていましたね。
――イタリアでも“晴れ女”ぶりを発揮されたとか。
【梅澤】そうなんです（笑）。実は雨予報の日が多くて、急遽スケジュールを調整してビーチの撮影を先に持ってきたりしたんですけど、結局一度も降らずにずっと快晴で「私の晴れ女は、イタリアでも通用するんだ！」って思って（笑）。太陽が必要な時は、ぜひ私を連れてもらえればと思います（笑）。
■写真集の「広報大使にしたい」メンバーは？
――先行カットが公開された際、メンバーからの反響はいかがでしたか？
【梅澤】後輩たちは、私の耳元でこっそり「梅澤さんあのカットかわいかったです…」って言ってくれたりして。みんな恥ずかしがっちゃうのが乃木坂46のメンバーらしいなって思うんですけど（笑）。みんな見てくれているのはうれしいです！
――梅澤さんが推しだという6期生の鈴木佑捺さんが、写真集について熱弁されていたのが話題になっていましたね（笑）。
【梅澤】そうなんです！広報大使にしたい（笑）。私よりも言葉にするのが上手くて、「そんな語彙力どこから出てきたの!?」って驚きました（笑）。でもそれくらい私のことを見てくれているんだなって伝わってうれしいです。早く完成したものを見せたい！一日中語ってくれそう（笑）。
――直接の言葉はあったんですか？
【梅澤】一緒のお仕事だった時に、帰り際に私のところに走ってきて「写真集いっぱい買います！」ってかわいい宣言をくれました（笑）。
――グループ一のファンですね（笑）。そんな鈴木さんをはじめ、後輩メンバーからとても慕われているなと感じるのですが、後輩からの思いはどのように受け止めていますか？
【梅澤】番組やインタビューとかで私の名前を出してくれるのを見ると、少しでも力になれているのかなって思えてすごくうれしいです。でも、みんなもっと直接言ってくれていいんだよ、とも思います（笑）。たぶん、みんなが思っているより、私はみんなのことが大好き。私が先輩たちに助けてもらったように、私も後輩たちの力になれる存在でありたいなと常に思っています。
■“今の梅澤美波”を知ってもらえる写真集に
――写真集について、何か準備されたことはありますか。
【梅澤】今回は、あえて何もしなかったんです。1st写真集の時は、ジムに通って食事制限もトレーナーさんと話し合って、すごくストイックに頑張ったんですけど、2nd写真集では「自然体な私」を見ていただけたらうれしいなって。だから、あえてジムにも行かず、そのままの自分でイタリアに飛び込みました。
――イタリアではたくさんの衣装を着こなされていましたが、こだわったところは？
【梅澤】水着も、挑戦的なボーダー柄ものだったり、ポップな色味を選んでみたり、大人っぽいだけでない、いろんな表情を見てもらえるようにこだわりました。私の肌の色に合う色味をスタッフさんと丁寧に話し合って決めていきました。
――仕上がりを見て、改めて感じたことはありますか？
【梅澤】「私ってこんな顔をして笑うんだ！」という発見が多かったです。今までは、バッチリ決めた表情や、きれいな笑顔のカットが多かったんですけど、今回はゲラゲラ笑っていたり、表情が移り変わる途中の“一瞬”が切り取られていたりして。中には自分でも「幼いな」って思うような顔もあって、自分なんだけど自分じゃないような、ページをめくるのが本当に楽しかったです。
――読者の皆さんにメッセージをお願いします。
【梅澤】グループでの私は、どうしても「キャプテン」としてシャキッとしている姿が一番に来ると思うんです。でも、この写真集にはそんな瞬間はほとんどないかもしれない（笑）。ナチュラルにかっこよく決めた私もいれば、ゲラゲラ笑っている素の私もいる。最近好きになってくれた方には「今の梅澤美波」を知ってもらえますし、昔からのファンの方には「大人になったな」って感じてもらえる1冊になったと思います。「本当の梅澤美波はこれだよ」っていうのが、この1冊で伝わるんじゃないかなって思います。ぜひ手に取っていただけたらうれしいです。
【プロフィール】梅澤美波（うめざわ・みなみ）
26歳／1999年1月6日生まれ／神奈川県出身／T170／A型
2016年9月、乃木坂46の3期生オーディションに合格し、活動を開始。23年2月より、3代目キャプテンに就任。24年4月から『CLASSY.』のレギュラーモデルに。近年では、舞台や映画など、役者としても活躍。
