矢沢永吉、日本人最年長記録を樹立した東京ドーム単独公演 映像作品を4・1リリース
矢沢永吉が昨年開催した東京ドーム単独公演『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』の初日公演の模様を収録したDVD／Blu-rayが、4月1日にリリースされることが決定した。
【写真】熱い…！Blu-ray『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』ジャケット
1975年9月21日にシングル／アルバム『I LOVE YOU,OK』をリリースし、昨年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢。9月24日には6年ぶり通算35枚目のオリジナルアルバム『I believe』を発売し、オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得。76歳1ヶ月での1位獲得により「アルバム1位獲得最年長アーティスト」歴代1位記録を自己更新したほか、同じく自身が歴代1位の記録を持つ「アルバムTOP10入り作品数」も56作に更新した。
さらに11月8日と9日には、2018年9月以来7年ぶりとなる東京ドーム公演を開催。東京ドーム単独公演・最年長記録でポール・マッカートニー（2018年10月／当時76歳）に並び、日本人アーティストとしては矢沢が最年長記録を樹立した。2日間で約11万人を動員し、ソロデビュー50周年を華々しく彩った。
この東京ドーム公演の初日公演を収めた映像作品がリリースされる。無数のレーザー光線が交錯し、火柱が上がるド派手な演出から「さまよい」でスタートした同ライブは、10名のダンサーを従えた「SOMEBODY’S NIGHT」、黒と白の衣装に身を包んだ160人もの人々がステージで交錯する「ラスト・シーン」、7年ぶりの共演となった愛娘・yokoとの「Risky Love」、昨年放送されたドラマ『最後の鑑定人』の主題歌にもなった「真実」など、新旧の名曲を網羅したライブとなっている。
同商品は、ジャケット収納ケース付きのDVDおよびBlu-rayで発売される。
■『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It! YAZAWA 2025」』
2025年11月8日（土）東京ドーム セットリスト
M01. さまよい
M02. テレフォン
M03. ゴールドラッシュ
M04. 世話がやけるぜ
M05. さめた肌
M06. SOMEBODY’S NIGHT
M07. “カサノバ”と囁いて
M08. ラスト・シーン
M09. 共犯者 〜 MARIA
M10. もうひとりの俺
M11. ワン・ナイト・ショー
M12. 古いラヴ・レター
M13. Risky Love
M14. HEY YOU・・・
M15. 黒く塗りつぶせ
M16. A DAY 〜 時間よ止まれ
M17. YOU
M18. 逃亡者
M19. 真実
【Encore】
EN1. 鎖を引きちぎれ
EN2. 止まらないHa〜Ha
EN3. トラベリン・バス
