韓国の5人組男性「SS501」として活動した歌手のキム・ヒョンジュン（38）が、4月5日に川崎市のSUPERNOVA KAWASAKIでソロライブを行う。「みなさんのために良い曲を届けられたら」と意気込んでいる。

昨年がデビュー20年の節目で、今年から21年目に突入する。ライブではグループ時代の曲の他、新曲2曲も披露する。リズミカルなダンスナンバーとバラードで、後者ははじめて作詞作曲にも挑戦した。「歌詞がとにかく大変でした。1カ月ほどかかりました」と苦労を明かした。

メンバーたちの契約などの都合もあり、グループは無期限の活動休止状態。そんな中でキムは「日本ではグループとして3年間くらいしか活動できず、ずっとさみしかったです。もちろんソロ活動は好きだけど、またグループで集まりたい」と本音をポツリ。今でこそさまざまなK―POPアーティストが日本で活躍しているが、その先駆者として時代をけん引してきただけに「今のアーティストはもちろんスキルが凄いですが、僕たちにもプライドはあります」と力を込めた。

ここ数年は年に3回ほど日本でのライブを行っているが、「ファンのみなさんとキャンプをしたりラジオ番組をやってみたい」とさらに活動の幅を広げていくつもりだ。「今回初めて作詞作曲をしましたが、次は日本語での作詞も挑戦したい」と意欲をみせた。