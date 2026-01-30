高級キーボード「REALFORCE」のゲーミングモデルがリニューアル！ 「GX1 Plus」2月6日発売PBT素材のキーキャップを採用。ポーリングレートは8,000Hzに
【REALFORCE GX1 Plus】 2月6日 発売予定 価格：35,200円
(C) 2025 Topre Corporation All Rights Reserved.
東プレは、ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Plus」を2月6日に発売する。価格は35,200円。
本製品は、現在販売されている「REALFORCE GX1」のマイナーチェンジモデル。静電容量無接点方式スイッチやラピッドトリガーに相当する「Dynamic mode」、SOCDに相当する「Kill Switch」などはそのままに、耐久性の高いPBT素材のキーキャップを採用したほか、天板をパウダーコーティングを施したダークグレーカラーに変更している。
さらに、ポーリングレートが従来の1,000Hzから8,000Hzへと向上。着脱式ケーブル（Type-A～Type-C）を採用するなど、ゲーミングキーボードのトレンドをおさえた新モデルとなっている。
キー配列はJISとUSの2種類で、それぞれキー荷重45gと30gを用意し、全4モデルをラインナップ。同社の直販サイトや量販店などで販売予定となっている。
PBT素材のキーキャップへと変更
着脱式ケーブルを採用
ポーリングレートは8,000Hzへと向上
天板はパウダーコーティングを施したダークグレーカラーに変更している
JIS配列
US配列
(C) 2025 Topre Corporation All Rights Reserved.