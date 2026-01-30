【REALFORCE GX1 Plus】 2月6日 発売予定 価格：35,200円

東プレは、ゲーミングキーボード「REALFORCE GX1 Plus」を2月6日に発売する。価格は35,200円。

本製品は、現在販売されている「REALFORCE GX1」のマイナーチェンジモデル。静電容量無接点方式スイッチやラピッドトリガーに相当する「Dynamic mode」、SOCDに相当する「Kill Switch」などはそのままに、耐久性の高いPBT素材のキーキャップを採用したほか、天板をパウダーコーティングを施したダークグレーカラーに変更している。

さらに、ポーリングレートが従来の1,000Hzから8,000Hzへと向上。着脱式ケーブル（Type-A～Type-C）を採用するなど、ゲーミングキーボードのトレンドをおさえた新モデルとなっている。

キー配列はJISとUSの2種類で、それぞれキー荷重45gと30gを用意し、全4モデルをラインナップ。同社の直販サイトや量販店などで販売予定となっている。

PBT素材のキーキャップへと変更

着脱式ケーブルを採用

ポーリングレートは8,000Hzへと向上

天板はパウダーコーティングを施したダークグレーカラーに変更している

JIS配列

US配列

