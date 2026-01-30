普通ボブ → ラクしゃれボブへ！【40・50代】伸びた白髪もぼかす「ハイライトボブ」

ついつい頼りたくなる定番のボブですが、選ぶときに“カラー”にも目を向けていますか？ なんとなく「白髪を隠せれば十分」と思っているなら、さらに楽してオシャレに決まる方法をここでチェック！ わざとらしい白髪カバーを避けたい大人世代には、伸びても目立ちにくいハイライトによるアレンジがおすすめです。太さや合わせるボブのシルエットによって仕上がりが変わるため、見比べてお気に入りを見つけてみて。

白髪少なめなら極細ハイライトを

白髪がチラホラ気になり始めた段階の人に、スタイリストの@sakosakosakosakoさんが提案するのが「白髪をぼかす細めハイライト」。地毛を思わせる自然な暗さのベースに、ごく細いハイライトを忍ばせた状態です。ハイライトだけが目立つことなく、上品に見えやすいため、初めて挑戦する人にもピッタリといえそう。

ナチュラルにボリュームアップ！

軽さを出して、毛先に動きを加えたナチュラルなボブ。エアリーな質感と細いハイライトを掛け合わせることで、シルエットとカラーの両面からふんわり感を演出できそうです。実際に試した@acco.mamaさんは、「頭頂部の白髪 気になりにくいし奥行きも出る」とメリットを体感。ベージュの程よい明るさも、強みになっているようです。髪の細さやのっぺり見えをカバーしたい人には、特に向いています。

筋を目立たせると華やか

首がしっかり見えるミニボブは、コンパクトなぶん、暗めにカラーリングすると引き締まって寂しく見えることもあります。ベースに暗さを残しながらハイライトで筋感をつける方法なら、落ち着きと同時に縦のラインを強調できるため、スタイリッシュな印象に。コントラストの強さは、モードな雰囲気を感じさせて、華やかさもプラス。

太さミックスで表情豊かに

「派手すぎない、でも筋感は欲しい」というオーダーを叶えた@dimo_and_kazumaさんによるコントラストのあるハイライト。さまざまな太さのハイライトをランダムに入れることで、エッジの効いた遊び心のあるテイストになります。気取らないラフさは、カジュアルな着こなしとも合わせやすそう。

writer：Nae.S