次、コレ買ってーーーッッ！！【シャトレーゼ】自分へのご褒美に♡「スイーツ・パン」

気分を上げたい時には【シャトレーゼ】の「スイーツ・パン」を味わいませんか？ ご褒美にぴったりなプチ贅沢感のあるものが、種類豊富に集まっているよう。楽しい朝食やティータイムを満喫したい時にうってつけです。今回はあんこ好き必見のブリオッシュから、手軽に食べられそうなマカロンまで、イチオシの商品をご紹介します。

アーモンドクリームを合わせた「あんブリオッシュ」

あん × ブリオッシュを合わせた、ちょっとユニークな菓子パン系商品。公式サイトによれば「アーモンドクリーム入りの洋風餡」を生地の中に忍ばせたプチ贅沢仕立てな一品です。香ばしい風味と共に、しっとりとした口当たりも楽しめそう。物足りない時はホイップやバターを添えて、アレンジを楽しむのも良さそうです。

何層にも重なった本格派感漂う「フランス産発酵バターのクロワッサン」

何層にも重なった生地感に、本格派を感じさせるクロワッサン。しっかりとお腹を満たしたいおやつや、朝食にぴったりです。公式サイトによると「発酵バターがじゅわっと香る」という贅沢仕様で、生地はふっくらと厚みがあり、食べ応えも期待できそう。お好きな具材を挟んで、クロワッサンサンドを楽しむのもアリかも。

さまざまな味が楽しめそうな「クレープ・オ・ショコラキャラメル」

ご褒美感のあるケーキを食べたい時には、クレープ仕立てのこちらがおすすめ。インスタグラマー@mame48goさんいわく「ココアスポンジ、ホイップ、マシュマロ、キャラメルクリーム」を合わせた、飽きずに食べられそうな贅沢感溢れる仕上がりです。ケーキの間のみならず天面にもマシュマロをトッピングしており、優しい風味がアクセントとして楽しめるかも。

甘い香りに癒されるかも！？「マカロン バニラ」

片手でパクッと手軽に食べられそうな、バニラ味のマカロン。自分へのご褒美のみならず、お客さんへのお茶請けに出しても喜ばれそうです。公式サイトによれば「マダガスカル産バニラ」が使われた贅沢仕様で、バニラの甘い香りに癒されるかも。この他にはチョコ・フランボワーズ・ピスタチオ味などもラインナップ。いくつか買って食べ比べを楽しむのも良さそうです。

