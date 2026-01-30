猫がお皿からご飯を出して食べる3つの理由

猫がご飯をお皿から出して食べる行動には、いくつかの理由が考えられます。多くは、猫が何らかのことを不快だと感じていたり、本能的な欲求だったりします。ここでは、おもな理由を3つ紹介します。

1.お皿が気に入らない

猫は食事環境にこだわりがあり、使っているお皿に不満を感じることがあります。ご飯をお皿の外に出して食べるのもその一例です。

猫のヒゲは周囲の状況を感じ取る重要なセンサーで、とても敏感です。食事中にお皿の縁にヒゲが触れ続けると神経が過敏になり、強いストレスを感じてしまいます。この現象を「ヒゲ疲れ」や「ウィスカーストレス」などと呼びます。

そのほか、お皿の材質が気に入らない、お皿が深すぎて食べにくいといった理由も。

つまり、猫はこういった不快感を避けるために、快適な場所を求めて意図的に食べ物をお皿の外へ運んで食べているのです。

2.野生の名残

猫には、獲物を安全な場所に運んで食べる本能が残っています。その場で食べるとほかの動物に横取りされる可能性があるためです。また、猫は獲物を食べやすい部分と食べられない部分に分けて食べる習性もあります。

こうした習性から、人間と暮らす現在でも、一口ずつご飯をお皿の外に運び、自分が安心できる場所で食べるのだと考えられます。

特に多頭飼育の場合は、ほかの猫に取られないようにわざわざ安全な場所に運んで食べる猫もいます。多頭飼育が原因でこの行動が見られる場合は、落ち着いて食事できる環境を整えてあげる必要があるでしょう。

3.ご飯の大きさが合わない

キャットフードの粒が猫の口や食べ方に合わないことも、ご飯をお皿の外に出す理由のひとつです。粒が大きすぎる場合、猫は一旦お皿の外に出して、食べやすい大きさに調整してから口に運びます。

また、猫は大きな獲物を食べるときに首を振って噛みちぎる習性があり、その動きで粒が飛び出すこともあります。

さらに、形や大きさが混ざったフードでは、好みの粒だけを選んで食べる猫もおり、その際に、気に入らない粒をお皿の外に出しているためと考えられるでしょう。

ご飯をお皿から出すのを止めさせる方法

猫がご飯をお皿の外に出して食べるのには猫なりの理由がありますが、「できれば、やめてほしい」と思っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。

お皿の外にご飯を出して食べるのをやめさせるには、猫が不快だと感じている環境を改善するのが近道です。

お皿が気に入らない、フードの粒が大きすぎるといった場合は、残念ですが、ほかの商品に変更するしかありません。お皿を変える場合は、顔よりもひと回り大きくて、浅めの平皿がおすすめです。また、食器の材質が気に入らない場合もあります。これまでと違う材質のものを用意してあげましょう。

また、食事場所が騒がしくないか、ほかのペットと近すぎないかを確認し、必要に応じて落ち着いて食べられる環境を整えてあげてください。

まとめ

猫がお皿の外でご飯を食べる行動には、食器の形や食べやすさ、野生時代の名残など、さまざまな理由が考えられます。決してわがままやいたずらではなく、猫が少しでも食べやすくしようと自分なりに工夫した結果です。

もし、猫がお皿からご飯を出して食べているのなら、食事環境に何らかの不満がある可能性があります。普段の食事の様子を観察し、猫が安心して、ストレスなく食事できるように配慮してあげることをおすすめします。

(獣医師監修：葛野宗)