千葉レジェンドマッチで着用のユニに脚光

柏レイソルとジェフユナイテッド市原・千葉が対戦する恒例のちばぎんカップは今年30回目を迎える。

その前座イベントして両クラブOBによる『レジェンドマッチ』も開催される。1月29日に行われた柏の2026年新体制発表会ではこの試合の着用する特別ユニフォームも発表され、ファンからは反響の声が寄せられている。

1995年に第1回が開催された伝統のプレシーズンマッチは、今年で節目の30回目。これを記念し、かつてクラブを支えたレジェンド選手たちが再集結し、試合前の前座イベントとしてファンを魅了する。

29日に行われた柏の新体制発表会では、OB戦に出場するMF栗澤僚一（トップチームヘッドコーチ）、MF大谷秀和（トップチームコーチ）が登壇し、特別ユニフォームがお披露目となった。真ん中に3本ラインが入った明治安田J1百年構想リーグ用の最新ユニフォームとはデザインが異なり、左肩から斜めに黒と白のラインが刻み込まれた1995年のJリーグ初参入時のデザインを想起させるようなものとなっている。

SNSでは「タニクリコンビ復活！」「このコンビは激アツ…」と栗澤、大谷のレジェンドボランチコンビの再結成へのリアクションはもちろん、「ユニも作ったのかー」「レジェンドマッチ用のユニかっこいいわ」「どこのメーカーさん？」「ちょっと欲しくなる」「しれっとリバイバルなユニが」「普通に欲しいんだが？」「ヨネックスじゃないんだ」とOB戦限定デザインのユニフォームを求める声もあがっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）