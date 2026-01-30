市原吏音がオランダ1部AZへ加入することが濃厚

RB大宮アルディージャから海外移籍のためチームを離脱した市原吏音が、オランダ1部AZへ加入することが濃厚になっている模様だ。

オランダメディア「Voetbal International」のヨースト・ブラウホフ記者は、市原が1月30日にオランダへ到着して正式契約へのプロセスを進めるとレポートしている。そのうえで「クラブにとって大きな勝利となるだろうし、多くのライバルチームを凌駕することになるだろう」とした。

また、「voetbalzone」では、イングランドのサンダーランド、ストーク・シティ、クリスタル・パレス、リバプールが獲得を狙っていたとしている。一方で「オランダが人材育成の分野で優れた評価を得ていることもあって、市原がオランダへの移籍を熱望している」とした。

大宮の下部組織で育ち、2022年に16歳でトップチームの試合に出場可能な二種登録をされると、23年に18歳の誕生日を迎えた直後の天皇杯でデビュー。翌年に正式なトップ昇格となると、1年目にJ3のベストイレブン、2年目の昨季にはJ2のベストイレブンに輝いた。また、U-20日本代表の主将として、U-20ワールドカップ（W杯）でも活躍を見せた。

先日のU-23アジアカップでもチームの主将を務めていた日本サッカー次代を担うDFは、オランダでさらなる成長を見せることが期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）